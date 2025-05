Paolo Del Debbio torna con una nuova puntata di Dritto e rovescio, il periodico di approfondimento giornalistico dedicato principalmente a temi di attualità e politica e al loro impatto sulla vita della gente comune. Scopriamo i temi e le anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 15 maggio 2025.

Dritto e rovescio, gli ospiti della puntata di oggi (15 maggio) su Rete 4

Stasera, giovedì 15 maggio 2025, dalle ore 21.18 appuntamento con Dritto e rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio in onda in prima serata su Retequattro. Nella puntata ampio spazio sarà dedicato allo storico incontro che dovrebbe tenersi a Istanbul tra la delegazione ucraina e quella russa per cercare di raggiungere un accordo per una tregua a più di tre anni dall’inizio del conflitto. Un incontro che sulla carta sembra determinante per un accordo di pace.

Non solo spazio anche alla recente elezione del Papa Leone XIV che segue il Pontificato di 12 anni di Papa Francesco. In studio a commentare con Paolo Del Debbio c’è Alessandro Sallusti. Durante la puntata spazio alla presenza di altri ospiti pronti a commentare e discutere i temi centrali: Simonetta Matone, Onorio Rosati, Pierfrancesco Majorino e Luca Boccoli.

Dritto e Rovescio, i temi della puntata di oggi: giovedì 15 maggio 2025

Durante la puntata di stasera di Dritto e Rovescio spazio anche ad un approfondimento sul caso di Emanuele De Maria, il detenuto in permesso che a Milano ha ucciso una donna e ferito un uomo che lavoravano con lui, prima di togliersi la vita. L’uomo era detenuto nel carcere di Bollate per l’omicidio di una ragazza di 23 anni compiuto nel 2016.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera del programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco.

L’appuntamento con Dritto e Rovescio è il giovedì in prima serata su Rete4.