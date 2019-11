Nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio e trasmesso in prima serata su Rete 4. Scopriamo gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda questa sera, giovedì 28 novembre 2019.

Dritto e Rovescio su Rete 4: arriva Matteo Salvini

Giovedì 28 ottobre 2019 alle ore 21.25 torna in prima serata “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4.

Ospite della puntata Matteo Salvini protagonista di un’intervista “faccia a faccia” con il giornalista e padrone di casa. Il leader delle Lega discuterà di alcuni dei temi di strettissima attualità: dalla situazione economica e sociale del nostro Paese fino alle ultime vicende legate alla vita politica.

In particolare ci si soffermerà sulla questione del movimento delle sardine senza dimenticare il problema dell’immigrazione e le manifestazioni d’odio. Ma non finisce qui, visto che Del Debbio con Salvini parlerà anche dell’emergenza maltempo che ha piegato l’Italia portando in superficie i problemi di molte infrastrutture italiane.

Dritto e Rovescio, ospiti di giovedì 28 novembre

Durante la puntata di giovedì 28 novembre, Paolo Del Debbio accoglierà in studio anche altri ospiti ed esponenti della politica italiana con cui discuterà proprio dell’emergenza maltempo e degli innumerevoli danni riportati alla città di Venezia e non solo. In studio a discutere di ciò ci saranno: Giovanni Toti Presidente della Regione Liguria, Gianluigi Paragone del Movimento 5 Stelle e Gianfranco Librandi di Italia Viva.

Con loro Del Debbio si parlerà proprio dei tantissimi disagi causati dal maltempo con viadotti chiusi, ponti crollati, città allagate e strade interrotte. Nel frattempo il premier Antonio Conte ha fatto sapere: “Sono stati stanziati undici miliardi su base pluriennale per accelerare opere e cantieri”.

Infine ospite della serata anche: Giovanni Donzelli di FdI, Beatrice Lorenzin del Partito Democratico, Licia Ronzulli di Forza Italia e Daniela Santanchè di FdI.