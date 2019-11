Mattino Cinque, puntata di venerdì 15 novembre 2019: Matteo Salvini in diretta Venezia parla del Mose e delle condizioni della Serenissima dopo l’allagamento.

La città di Venezia da giorni è in uno stato di allerta per via del maltempo e dell’acqua alta che ha causato lo stato di emergenza. Ecco le parole di Salvini in merito al funzionamento del Mose e sulla necessità di un contributo immediato da parte del governo per tutte le zone colpite dal maltempo.

Ecco il video Mediaset dell’intervento del leader della Lega in diretta da Venezia a Mattino Cinque.