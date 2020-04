Paolo Del Debbio torna in prima serata con “Dritto e Rovescio“, il programma di approfondimento e di inchiesta di Retequattro. Scopriamo le anticipazioni, gli ospiti e i temi al centro della puntata di questa sera, giovedì 23 aprile 2020 su Rete 4.

Giovedì 23 aprile 2020 alle ore 21.25 torna l’appuntamento con “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4.

In apertura Paolo Del Debbio incontra Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia sarà protagonista di una lunga intervista che verterà su alcuni dei temi più importanti e di strettissima attualità. A cominciare dall’emergenza Coronavirus alla crisi economica legata al lockdown imposto dal Governo per cercare di arginare la diffusione del Covid-19. Non solo, spazio anche ai vari e lunghissimi tempi di attesa della burocrazia che stanno ritardando l’erogazione dei bonus previsti dal Decreto Cura Italia per i liberi professionisti, ma anche la cassa integrazione. Infine la Meloni parlerà anche delle ultime decisione del Consiglio Europeo circa gli aiuti da conferire agli stati dell’UE maggiormente colpiti dal Coronavirus.

Non solo l’intervista di Giorgia Meloni nella puntata di giovedì 23 aprile 2020 di “Dritto e Rovescio”. Paolo Del Debbio, infatti, si occuperà anche delle polemiche nate tra i governatori delle regioni italiani. E’ scontro tra i governatori del Sud Italia, in primis Vincenzo De Luca della Regione Campania, e quelli del Nord Italia come Attilio Fontana per come ripartire durante la cosiddetta Fase 2 prevista dopo il 4 maggio. E’ opportuno riaprire e ricominciare in modo omogeneo ovunque, oppure è preferibile fare delle differenziazioni in base al numero di contagi? Ricordiamo che la Lombardia è ancora oggi la Regione con il più alto numero di contagi e decessi da Covid-19.