Giovedì 7 maggio 2020 alle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4.

Questa settimana in apertura Del Debbio è pronto ad incontrare Matteo Renzi per un’intervista che si preannuncia davvero imperdibile. Il senatore e fondatore di Italia Viva, infatti, discuterà di temi di strettissima attualità: dall’emergenza sanitaria Coronavirus, alle critiche al Governo del Premier Giuseppe Conte fino alla profonda crisi economica che ha investito il nostro Paese e il resto del mondo.

Il lockdown forzato di circa due mesi per cercare di contrastare la diffusione del virus Covid-19 ha spinto il Governo italiano a delle drastiche restrizioni che hanno sicuramente funzionato visto che la curva dei contagi è diminuita. L’economia però ha subito un brusco arresto con aziende e lavorati in crisi; la situazione si fa sempre più allarmante e questo stato di confusione ha generato anche una serie di polemiche e contrapposizioni in ambito politico tra i partiti di maggioranza e le Regioni.

Non solo l’intervista di Matteo Renzi durante la diretta della puntata di Dritto e Rovescio di giovedì 7 maggio 2020. Durante la serata, infatti, Paolo Del Debbio si occuperà anche della cosiddetta Fase 2 iniziata lo scorso 4 maggio. Una data storico che ha segnato la fine del lockdown per circa 4 milioni di italiani che sono potuti ritornare al lavoro e con le città che cominciano pian piano a tornare alla normalità.

Siamo solo all’inizio della ripartenza e tante sono le regole da rispettare per cercare di contenere il Coronavirus che non è scomparso, anzi convive tra la gente. Non sono però mancate le polemiche legate principalmente al ritardo del decreto Cura Italia di Aprile contenente i 55 miliardi di stanziamenti per gli aiuti a imprese e famiglie.