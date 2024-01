Dreams and Realities – La Forza dei Sogni è la nuova soap turca disponibile online su Mediaset Infinity da lunedì 29 gennaio. Ogni giorno a mezzanotte – dal lunedì al venerdì – sulla piattaforma viene reso disponibile un nuovo episodio visibile on demand della nuova soap con Özge Gürel. Dopo la prima settimana in cui abbiamo assistito alla misteriosa morte di Meryem, le 4 giovani donne in carriera cercheranno di scoprire qualcosa di più. Cosa accadrà nelle puntate settimanali dal 4 al 10 febbraio? Scopriamolo insieme.

Dreams and Realities – La Forza dei Sogni, trame al 10 febbraio

Per cercare di superare la morte di Meryem, le ragazze decidono di partire per la luna di miele che Setenay avrebbe dovuto fare con Emre. Nel frattempo Melike prova a spiegare alla polizia il furto di tutte le sue password. La ragazza fa fatica ad ammettere di essere stata ingannata, e non riesce a darsi pace per il fatto di essere stata lei stessa a fornirle al ladro.

Sergen affida a Dicle un articolo sull’economia relazionale e subito dopo propone alla ragazza di parlarne a cena, invitandola in un ristorante raffinato. Dicle rimane molto colpita da questo appuntamento improvviso.

Spoiler Dreams and Realities – La Forza dei Sogni: Günes non crede al suicidio di Meryem

Günes fa sempre più fatica a credere al fatto che Meryem si sia davvero suicidata, e sospetta che qualcuno l’abbia uccisa. La giovane donna confida alle amiche le sue riflessioni.

I sospetti di Günes non fanno altro che accendere nelle altre tre giovani donne il dubbio che l’amica non si sia tolta la vita da sola.

Tutte si chiedono chi avrebbe potuto volere la morte di Meryem e perché.

Dreams and Realities – La Forza dei Sogni, trame al 10 febbraio

Setenay è sempre più turbata, a causa del forte legame con Emre. Nonostante il disastro che ha rovinato il giorno del matrimonio, la giovane vorrebbe poter riallacciare i rapporti con lui. Emre manifesta la stessa intenzione. Torneranno sui loro passi?

Lo scopriremo tra qualche giorno, con le nuove anticipazioni Dreams and Realities – La Forza dei Sogni. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle vostre soap preferite.