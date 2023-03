Tutto pronto a Los Angeles per la Notte degli Oscar 2023. L’attesissima cerimonia con la 95ª edizione degli Academy Awards è prevista per la notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo a partire dalle ore 23.15, ora italiana. L’evento ancora una volta è pronto a regalare tantissime emozioni oltre che ad assegnare le ambitissime statuette per i migliori prodotti cinematografici e le performance dell’anno. Ma andiamo a vedere insieme dove seguire la notte degli Oscar 2023 in tv e in streaming.

Dove vedere gli Oscar 2023: orario, diretta tv e streaming

Dopo l’annuncio delle nomination, si entra nel vivo della Notte degli Oscar 2023 con la cerimonia per assegnare i premi ai film e alle performance più meritevoli. Grande novità di questa edizione san la mancanza del tappeto rosso. Per la prima volta dal 1961, il tappeto su cui camminano al loro arrivo gli ospiti degli Oscar 2023 non sarà rosso, ma color “champagne”, un tono chiaro sul beige. Il tappeto sarà inoltre coperto da una tettoia: sia per proteggere gli ospiti dall’eventuale brutto tempo, sia per trasformarlo in un evento serale: lo ha spiegato Lisa Love, giornalista della rivista Vogue, una dei due consulenti che hanno proposto il nuovo colore. La cerimonia, infatti, normalmente comincia attorno alle 15.00, ora locale.

Conduttore e ospiti degli Oscar 2023

A condurre la cerimonia per la consegna degli Oscar 2023 sarà Jimmi Kimmel. Il conduttore è alla sua terza conduzione della grande serata dedicata al cinema mondiale. Dopo le sue performance nel 2017 e nel 2018, Kimmel tornerà alla conduzione della 95ª cerimonia.

Tra gli ospiti più attesi della Notte degli Oscar 2023 c’è, senza ombra di dubbio, la cantante Rihanna che si esibirà, dopo il grande successo della performance eseguita al Super Bowl 2023, con la colonna sonora del film con 5 nomination, Black Panther: Forever, Lift Me Up.

Non mancheranno Diane Warren con il brano Applause tratto dal film Tell it Like a Woman, Lady Gaga avrebbe dovuto cantare Hold My Hand dal film Top Gun: Maverick ma non si esibirà perché impegnata sul set di Joker: Folie à Deux, Naatu Naatu da RRR e David Byrne che si esibirà con il brano This Is a Life tratto da Everything Everywhere All at Once.

Gli italiani in gara

Anche l’Italia sogna l’ambitissima statuetta. Per il Bel Paese sono in lizza Alice Rohrwacher, sceneggiatrice e produttrice del cortometraggio Le pupille, e Aldo Signoretti, responsabile del trucco nel film Elvis di Baz Luhrmann.

Dove vedere gli Oscar 2023 in Italia

Anche l’Italia permetterà al pubblico di seguire la cerimonia durante la notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo: a trasmetterla sarà, infatti, Sky Cinema Oscar – il canale 303 di Sky diventato, a partire dal 4 e fino al 17 marzo, appunto Sky Cinema Oscar -, ma anche Sky Uno e, in chiaro, TV8.

L’appuntamento è per le 23.15 con il collegamento da Los Angeles. Per chi non vuole fare le 2 di notte, non c’è pericolo, visto che si potrà guardare, lunedì 13 marzo, Il meglio della notte degli Oscar 2023 alle 21.15 su Sky Cinema Oscar e Sky Uno e in seconda serata su TV8. Per chi non volesse guardarla in televisione, sarà possibile seguire la cerimonia in streaming anche su NOW.