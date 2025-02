Gli Oscar 2025 stanno per arrivare. La notte più prestigiosa dell’anno si terrà tra il 2 e il 3 marzo, pronta a regalare emozioni, colpi di scena e mostrare una carrellata di star in palpitante attesa di scoprire chi salirà sul Palco del Dolby Theatre per stringere tra le mani l’ambita statuetta. Ecco tutto quello che c’è da sapere per seguire la cerimonia in tv ed in streaming gratis ed in chiaro.

Oscar 2025: dove vederli in Tv ed in streaming

In Italia, la diretta della cerimonia sarà trasmessa su Ra1 e RayPlay con lo speciale Oscars – La Notte in Diretta condotto da Alberto Matano. La serata inizierà alle 23:25 con il Red Carpet, mentre l’inizio delle premiazioni prenderà il via intorno all’1:00 e proseguirà per tutta la durata della cerimonia, che dovrebbe durare complessivamente circa 4 ore, terminando verso le 3:30 – 4:00 (ora italiana).

Accanto al conduttore, ci saranno ospiti speciali e rappresentanti del nostro cinema italiano – ancora da annunciare – che commenteranno in diretta l’evento. Inoltre, un inviato sul posto seguirà il Red Carpet degli Academy Awards.

Oscar 2025: conduzione e presentatori

Anche quest’anno gli Oscar 2025 si terranno al Dolby Theatre di Los Angeles, a partire dalle 16 (ora locale), con la conduzione di Conan Christopher O’Brien. Ma è previsto anche un cast stellare di presentatori.

Sul palco saliranno nomi celebri del cinema, che annunceranno i vincitori di alcune nomination. Tra i vari, saranno presenti Harrison Ford, Zoe Saldaña e Samuel L. Jackson, insieme a Dave Bautista, Gal Gadot, Andrew Garfield, Margaret Qualley e Rachel Zegler. Previsti anche Joe Alwyn, Halle Berry, Sterling K. Brown, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Ana de Armas, Lily-Rose Depp, Robert Downey Jr., Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Selena Gomez, Goldie Hawn, Scarlett Johansson, John Lithgow, Cillian Murphy, Connie Nielsen, Amy Poehler, Da’Vine Joy Randolph, June Squibb, Ben Stiller, Emma Stone, Oprah Winfrey e Bowen Yang.

Ma c’è anche una bellissima notizia per l’Italia: anche Alba Rohrwacher infatti salirà sul palco del Dolby Theatre in veste di conduttrice.

Oscar 2025: tra sostenibilità e novità