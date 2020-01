Don Matteo 12 si conferma uno dei successi più importanti della Rai. La fiction, campione d’ascolti di Raiuno, torna in prima serata con la terza puntata. Ecco le anticipazioni della terza puntata in onda, giovedì 23 gennaio 2020 in prima serata su Rai1.

Don Matteo 12 cast: tutti gli attori del cast

Giovedì 23 ottobre 2020 alle ore 21.25 appuntamento con la terza puntata di Don Matteo 12, la fiction campione d’ascolti di Raiuno. Dopo il boom della prima puntata che ha incollato davanti alla tv 7,005 milioni di telespettatori con uno share del 30,06%, anche la seconda si è confermata un successo vincendo la gara degli ascolti seppur perdendo 1 milioni di telespettatori rispetto al debutto. 6.152.000 spettatori e uno share del 26.7% per il secondo appuntamento della serie con protagonisti Terence Hill e Nino Frassica.

Nel cast segnaliamo anche la presenza di Maria Chiara Giannetta a Maurizio Lastrico, da Nathalie Guettà a Francesco Scali. E ancora nel cast segnaliamo anche la presenza di Pamela Villoresi, Dario Aita, Serena lansiti, Maria Sole Pollio, Lino Di Nuzzo, Pietro Pulcini, Domenico Pinelli, Francesco Castiglione e Aurora Mementi.

Don Matteo 12, anticipazioni terza puntata

La terza puntata di “Don Matteo 12” si intitola “Ricordati di santificare le feste”. Ecco la sinossi del terzo imperdibile appuntamento in onda su Rai1 che segna il ritorno nella serie campione d’ascolti di Raiuno dell’attore Simone Montedoro che per cinque stagione ha interpretato il Capitano Tommasi.

In occasione della Pasqua, arriva a Spoleto Giulio Tommasi in compagnia di Lia e del piccolo Nino. Purtroppo, in seguito ad un violento colpo in testa, è convinto di essere ancora il Capitano di Spoleto e di essere fidanzato con la PM Bianca Venezia. Per non peggiorare la situazione, Nino Cecchini – l’insostituibile Frassica- dovrà assecondarlo in tutti i modi. Ma se il matrimonio dell’ex capitano fosse veramente in crisi?

Dove rivedere gli episodi di Don Matteo 12

Potete rivedere in streaming ed in replay ondemad le repliche delle puntate di Don Matteo 12 grazie alla nostra app gratuita. Scaricate l’app e consultate la sezione ondemand, troverete questa e tantissime altre serie tv da guardare quando volete.