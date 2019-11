Don Matteo 12 quando va in onda? Vi possiamo svelare in anteprima la data del ritorno di Terence Hill in tv. Sarà un inverno scoppiettante, anzi, un 2020 ricco di graditi ritorni. Terminate le festività, infatti, l’amatissima serie tv che fra i protagonisti vede anche Nino Frassica, riabbraccerà il suo pubblico grazie alla messa in onda di nuovi ed entusiasmanti episodi.

Don Matteo 12 quando in onda, cast e trama: tutte le anticipazioni

Siete curiosi di sapere quando Don Matteo 12 andrà in onda? Volete sapere davvero quando potremo vedere, finalmente, i nuovi episodi di una serie tv che ha incollato davanti al teleschermo milioni e milioni di telespettatori? Ebbene eccovi accontentati. Possiamo dirvi in anteprima, infatti, che il 9 gennaio prossimo andrà in onda la prima puntata della fiction Rai. La serie debutterà qualche giorno dopo il ventennale dal suo esordio.

Chi farà parte del cast? Confermati, ovviamente, Terence Hill e Nono Frassica. Presenti tutti i personaggi della Canonica. Nathalie Guetta, che sembrava aver detto basta, si è poi convinta a prendere parte alla dodicesima edizione. Confermata la presenza di Maurizio Lastrico e di Maria Chiara Giannetta. Insomma PM e Capitana continueranno ad indagare sui vari misteri che gli capiteranno davanti, cercando, però, di arrivare prima di Don Matteo, ma sarà difficile battere il prete in bicicletta.

Altre news? Ebbene nel cast arriveranno, per qualche cameo, personaggi molto amati dal pubblico. Si è parlato del ritorno di Belen Rodriguez, ma anche dell’approdo sul set, per un episodio, di Stefano De Martino. Si è parlato soprattutto dell’arrivo di Carlo Conti nei panni di se stesso, così come si è a lungo scritto del ritorno sul set di Simone Montedoro. Ebbene sì il Capitano Tommasi farà ritorno, seppur per un piccolissimo lasso di tempo, all’interno della caserma.

Flavio Insinna? Si è pensato che anche lui, ex Capitano, potesse far capolino. La notizia non è stata però confermata definitivamente. Montedoro, invece, ha postato sul suo Instagram prove tangibili del sui rientro nel cast, seppur solo per qualche giorno.

Ultima guest star? A lungo si è vociferato della presenza di Fabio Rovazzi. Per scoprire cosa accadrà, però, bisognerà solo sintonizzarsi su Rai 1 a meno che, più avanti, non trapelino news in merito.

Vista la presenza di tanti personaggi molto amati, ma soprattutto di graditi ritorni, si è dunque pensato che questa sarà l’ultima stagione della serie che, così, potrà salutare nel migliore dei modi il suo pubblico. Sarà davvero così? Impossibile andare avanti ancora?

Don Matteo 12 le polemiche: la fiction Rai costa troppo?

Negli ultimi giorni, ad onor del vero, si è a lungo temuto che Don Matteo 12 non venisse mai alla luce? Il motivo? A quanto pare il problema sarebbe costituto dal costo. Una conto troppo esoso avrebbe cioè fatto saltare l’accordo stretto precedentemente. Mamma Rai avrebbe storto il naso una volta appreso il fatto di dover versare ben 13 milioni a Lux Vide. Possibile?

Più precisamente pare che la Rai avrebbe comunque chiesto una serie di chiarimenti alla casa di produzione rimandando la definizione dell’accordo al prossimo 28 novembre 2019.

Insomma nulla di insormontabile. Nessun veto.