Tutto pronto per la nuova attesissima stagione di Don Matteo 12, la fiction campione di ascolti di Raiuno con Terence Hill e Nino Frassica. Ecco le anticipazioni della prima puntata in onda, giovedì 9 gennaio 2020 in prima serata su Rai1.

Don Matteo 12, cast e attori

Giovedì 9 ottobre 2020 alle ore 21.25 al via le nuove puntate di Don Matteo 12, la fiction campione d’ascolto di Raiuno. Dopo mesi d’attesa il pubblico italiano potrà finalmente vedere i nuovissimi episodi della serie che si conferma uno dei prodotti italiani di maggior successo del piccolo schermo.

Giunta alla sua dodicesima edizione, la fiction può contare su un cast di primissimo livello con attori del calibro di Terence Hill e Nino Frassica. Oltre a loro nel cast segnaliamo anche la presenza di: Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guettà, Francesco Scali, Pamela Villoresi, Dario Aita, Serena lansiti, Maria Sole Pollio, Lino Di Nuzzo, Pietro Pulcini, Domenico Pinelli, Francesco Castiglione e Aurora Mementi. La dodicesima stagione di Don Matteo segna anche l’ingresso a sorpresa di Fabio Rovazzi.

Don Matteo 12, anticipazioni prima puntata

Cosa succederà nella prima attesissima puntata di Don Matteo 12? Ecco le anticipazioni e la trama dell’episodio in onda giovedì 9 gennaio 2020 in prima serata su Rai1.

La trama:

Mentre Anna e Marco sono alle prese con l’organizzazione del loro matrimonio, Andrea, il figlio di un famoso cardiochirurgo di Spoleto, viene rapito. Anna, oltre a ritrovare il piccolo, dovrà risolvere una questione professionale che la tormenta da mesi e rischia di diventare un ostacolo al matrimonio. Nel frattempo, una bizzarra caccia al tesoro mette in subbuglio Spoleto: tutti sono alla folle ricerca dei soldi lasciati da un misterioso benefaffore, migliaia di euro racchiusi in scatole accompagnate a degli origami. Si tratta semplicemente di un gioco? E se qualcuno approfittasse della confusione per fare del male a Don Matteo?