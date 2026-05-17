Trentacinquesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va oggi, domenica 17 maggio 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della trentacinquesima puntata di Domenica In stagione 2025-2026.

Domenica In: ospiti della trentacinquesima puntata del 17 maggio 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della trentacinquesima puntata? In studio ci sarà Roberto Vecchioni che si racconterà a Mara Venier tra carriera e vita privata. Il cantante si esibirà sulle note di alcuni suoi successi come “Ho conosciuto il dolore” e “Chiamami ancora amore”.

Poi sarà la volta di Francesco Gabbani che presenterà il nuovo singolo estivo dal titolo “Summer funk”. Con lui si ricorderà Ornella Vanoni. Ancora musica con il rapper e cantautore Rosa Chemical che arriverà in studio insieme alla madre Rosa e canterà il suo ultimo brano “Mammamì”.

Da Mara Venier ci sarà anche Francesca Fialdini che presenterà la nuova stagione della docuserie “Fame d’amore”, dedicata ai disturbi alimentari, al via proprio domenica 17 maggio, in seconda serata su Rai3.

L’omaggio a Raffaella Carrà

Per i “50 anni di DomenicaIN”, Pino Strabioli renderà omaggio a Raffaella Carrà, ricordando la storica edizione 1986-87 da lei condotta. Non mancherà lo spazio dedicato all’attualità con Mara Venier e Tommaso Cerno che insieme alle giornaliste Candida Morvillo e Maria Corbi commenteranno i principali episodi di cronaca della settimana.

In collegamento da Castelfranco Veneto interverrà Franco Antonello per raccontare il progetto letterario dedicato ai ragazzi autistici “Sull’isola che non c’era”. Infine, Enzo Miccio commenterà la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2026, andata in onda sabato su Rai1, mentre Teo Mammucari condurrà il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.