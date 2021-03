L’appuntamento con Domenica In, si rinnova anche per il prossimo 7 marzo 2021 nel consueto appuntamento della puntata dopo Festival con al timone la spumeggiante Mara Venier. La ventiseiesima puntata del varietà del dì di festa si trasferisce a Sanremo, dove saranno presenti tutti i cantanti della Kermesse canora conclusasi sabato sera. Sono presenti in studio anche i giornalisti, per argomentare sui brani e sugli artisti.

Domenica in a Sanremo ma alle ore 15.30 in diretta su Rai 1: anticipazioni

La puntata post Festival di Sanremo di Domenica in, diretta e condotta da Mara Venier e con tutti i cantanti, sarà tuttavia posticipata alle 15:30, per lasciare spazio alla diretta del Tg1 della Santa Messa di Papa Francesco in occasione del suo viaggio in Iraq.

Il prossimo 7 marzo 2021, come da tradizione si trasferisce a Sanremo dove rivedremo e riascolteremo i 26 big e le 26 canzoni che sono state in gara, nella classica puntata post-finale del Festival di Sanremo.

In collegamento dal teatro Ariston, Mara Venier presenterà tutti i cantanti di Sanremo che oltre alla performance canora avranno un contraddittorio con i giornalisti che li pungoleranno sulle loro esibizioni. Chi è promosso? Chi è bocciato?

I giornalisti li metteranno anche di fronte a domande scomode e gli artisti si dovranno barcamenare nel cercare di venire fuori al meglio. Di solito l’arma vincente è l’ironia e non prendersela con acrimonia. Del resto il parere dei giornalisti, benché addetti ai lavori sono sempre delle opinioni personali. Poi un artista dovrà fare i conti con il pubblico, se piace il suo talento arriverà altrimenti meglio pensare ad un piano b.

Appuntamento quindi con Domenica In il prossimo 7 marzo 2021, in diretta su Rai 1 con la simpaticissima Zia Mara che ci terrà compagnia tutto il pomeriggio, a partire dalle 15.30 con tutti i cantanti di Sanremo nella classica puntata dopo Festival come da tradizione.