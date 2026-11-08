Settima puntata della nuova edizione, la cinquantunesima, di Domenica In che torna oggi, domenica 8 onovembre 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 18esima volta e la nona consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della settima puntata di Domenica In stagione 2026-2027.

Domenica In: ospiti della settima puntata dell’8 novembre 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10 e vede la presenza di una nuova band con il suo nuovo frontman Timothy Cavicchini.

Ma chi saranno gli ospiti della settima puntata? In studio ci sarà Michele Placido regista della nuova serie tv “Livatino: il giudice e i suoi assassini”. La fiction, che vede nel cast Giuseppe Di Domenico nei panni di Rosario Livatino e Nino Frassica in quelli del padre di Rosario, andrà in onda in prima serata su Rai1 il 9 e il 10 novembre 2026.

Poi sarà la volta dell’attrice Emanuela Fanelli che presenterà il film di Paolo Genovese “Il rumore delle cose nuove”, al cinema dal 12 novembre. Spazio alla musica con Lucio Corsi che canterà il suo nuovo singolo dal titolo “Napoleone buonanotte”.

Non mancherà il consueto talk dedicato alla puntata di sabato di “Ballando con le stelle”, da Mara Venier ci saranno: Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi e Jimmy Ghione insieme agli opinionisti Anna Pettinelli, Alan Friedman e Rossella Erra. Spetterà ad Enzo Miccio stilare la sua classifica Top5.

Spazio attualità dedicato al caso Garlasco

Nello spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno parleranno delle ultime novità sul caso Garlasco con Giovanna Botteri, Ilenia Petracalvina, Rita Cavallaro e Antonino Monteleone.

Mentre l’inviato de “Il pranzo della domenica”, Savino Zaba, si troverà in una località della Regione Lazio.