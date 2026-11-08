Ascolti tv sabato 7 novembre 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Ballando con le stelle” contro “Tu si que vales“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 7 novembre 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Ballando con le Stelle vs Tu si que vales | Auditel 7 novembre 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Ballando con le stelle” contro “Tu si que vales”. Chi ha vinto?

Rai 1: Ballando con le Stelle 2026, la sesta puntata del dance show condotto da Milly Carlucci ha intrattenuto 2.874.000 spettatori pari al 26.9% di share. Il segmento Ballando Tutti in Pista (3.733.000 spettatori con il 21.7%).

Su Rai 2: S.W.A.T. Exiles, la serie tv americana di genere action drama, sequel/spin-off della serie televisiva del 2017 S.W.A.T., ha attirato l’attenzione di 598.000 spettatori pari al 3.7%.

Rai 3: Sapiens Un solo pianeta, la nuova edizione del programma condotto da Mario Tozzi che esplora i grandi interrogativi del nostro tempo ha registrato 449.000 spettatori e il 3.1% di share.

Rete 4: 3 Days to Kill, il film del 2014 diretto da McG, con protagonisti Kevin Costner, Amber Heard e Hailee Steinfeld ha tenuto col fiato sospeso 335.000 spettatori pari al 2.2% di share.

Canale 5: Tu si que vales 2026, la sesta puntata del talent show condotto da Elisabetta Canalis ha incollato alla tv 3.555.000 spettatori con uno share del 24.3%.

Italia 1: Animali fantastici e dove trovarli, il film del 2016 diretto da David Yates e scritto da J. K. Rowling con Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Sam Redford ha appassionato 706.000 spettatori con il 4.6%.

La7: In altre parole, il programma culturale condotto da Massimo Gramellini ha intrattenuto 1.185.000 spettatori con il 6.7% nella prima parte e 536.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora.

Tv8: GP San Paolo: Qualifiche F1, le qualifiche in diretta live da Interlagos hanno interessato 383.000 spettatori (2.8%).

Nove: Accordi & Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi che racconta i temi d’attualità con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha raccolto 478.000 con 3.2% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 4.207.000 spettatori con il 23.2 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.802.000 spettatori con il 21% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 7 novembre 2026

RAI 1

Bar Centrale : 0.000.000 spettatori ( 0.00 );

: spettatori ( ); Passaggio a Nord Ovest : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %);

: spettatori ( %); A Sua Immagine : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %) nella prima parte e 0.000.000 spettatori ( 0.00 %) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte; Ciao Maschio: 0.000.000 spettatori (0.00%) nella prima parte e 0.000.000 spettatori (0.00%) nella seconda parte.

CANALE 5