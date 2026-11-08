Racconto di una notte è diventato l’appuntamento fisso della domenica in prime time per migliaia di fans, che nel festivo serale si collegano a Canale 5 per seguire le vicende di Canfeza e Mahir. Pronti a scoprire tutte le anticipazioni delle prossime puntate, in onda l’8 novembre, insieme a noi?

Racconto di una notte, trame puntate dell’8 novembre in prima serata

Mahir è intento a cercare di far luce sul legame tra Rasit, Ozan e Handan, quando arriva una telefonata della madre che lo costringe a correre alla villa. Per telefono Sureyya lo informa che il nonno ha avuto un malore.

Quando Mahir arriva alla villa però, scopre che la situazione è ancor peggio di come l’aveva immaginata: Ferman è stato rapito!

Come se ciò non bastasse, l’uomo si imbatte anche in Seref, giunto lì per chiedere la mano di sua madre. La tensione è altissima, e la situazione degenera rapidamente: la furia di Mahir finisce per provocare un mancamento allo stesso Seref.

Ferman ha ingannato tutti: colpo di scena a Racconto di una notte

Lasciato Seref alle cure di sua madre Sureyya, Mahir organizza in fretta un’operazione di salvataggio, con lo scopo di liberare suo zio. Quando arriva a lui però, scopre con enorme sorpresa che Ferman ha solo inscenato il suo rapimento.

Nessun malvivente ha prelevato l’uomo dalla villa: se n’è andato lui spontaneamente facendo credere a tutti di essere stato sequestrato, con il solo scopo di estorcere del denaro al padre dopo il blocco dei suoi conti correnti.

Intanto anche Canfeza, Sureyya e Afet si sono messe sulle tracce dell’uomo e hanno lasciato la villa a bordo di un’auto. La giovane – a causa della sua inesperienza al volante – finisce per accettare l’aiuto di uno sconosciuto. L’uomo però, con un colpo di mano le ruba la macchina e fugge via con Afet a bordo.

Canfeza e Sureyya si recano in commissariato, dove poco dopo vengono raggiunte da Mahir e Ferman.

I ricordi di Canfeza nelle prossime puntate Racconto di una notte

Canfeza – parlando con Mahir – si lascia andare a ricordi dolorosi della sua infanzia. La giovane torna con la memoria ai suoi desideri di bambina, come quello di avere una bicicletta, che suo padre non le ha mai voluto regalare.

I due parlano poi del loro futuro, e visto che entrambi nutrono il desiderio di diventare genitori, prendono la decisione di provare ad avere un figlio.

Intanto Felek – che si trova a casa di Mahir e Canfeza per aiutarli nelle pulizie – riceve la visita di un corriere che le consegna un pacco misterioso.

Sul fronte delle indagini, Mahir e Salih scoprono che Ozan si è recato in carcere a trovare Selim. I due aspettano di conoscere l’esito della riesumazione della tomba.

Nel frattempo, Ozan propone a Kursat di mettersi in affari insieme, mentre Ferman porta i campioni in laboratorio per analizzare il DNA di Afet e Asaf.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Mahir riceve una proposta da Asaf: abbandonare il suo lavoro per prendere in mano ufficialmente le redini della famiglia Yilmaz. La proposta provoca un forte turbamento in Mahir, che però sa bene di essere vicinissimo alla verità e non intende rinunciare alle indagini.

In seguito l’uomo va a prendere Canfeza e la accompagna in riva al mare, dove trova ad attenderla una sorpresa romantica per il suo compleanno: un camper, l’affetto della sua famiglia e quel regalo che aspettava da troppo tempo.

Asaf intanto, incontra Efsane in segreto e le offre molti soldi in cambio del suo allontanamento definitivo da Ferman. Lei rifiuta e si allontana in fretta, sconvolta. Mentre attraversa la strada viene investita da un’auto. In ospedale la situazione precipita: la sua bambina viene fatta nascere d’urgenza e lei viene trasferita in terapia intensiva.

Ferman scopre che Asaf e Afet non sono i suoi genitori biologici. Salih comunica a Mahir l’esito della riesumazione della tomba di Selim. Mentre sta telefonando a Mahir, Canfeza viene sequestrata da uno sconosciuto.