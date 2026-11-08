Anche questa settimana si sono riaccese le luci sulla pista da ballo di “Ballando con le Stelle 2026” con una sesta puntata che va ad arricchire una edizione ricca di novità. Scopriamo cosa è successo durante la puntata andata in onda sabato 7 novembre 2026 presentata da Milly Carlucci in diretta su Rai1.

Ballando con le Stelle 2026, vincitori sesta puntata del 7 novembre

La sesta puntata di Ballando con le Stelle si apre con un pensiero rivolto ad Alberto Ravagnani, finito al centro delle polemiche dopo quanto accaduto in seguito alla sua intervista a BallaMa’. Una settimana difficile per l’ex sacerdote, che ha ricevuto la solidarietà di Milly Carlucci e dell’intera squadra del programma.

La conduttrice ha voluto sottolineare il forte legame che unisce concorrenti, maestri, giurati e tutti coloro che lavorano alla trasmissione: «Siamo una famiglia. Quando un membro viene aggredito, è come se venisse aggredito un membro della famiglia».

Anche Alberto è tornato sull’accaduto prima di scendere in pista, raccontando di aver vissuto giorni particolarmente intensi: «Sono sereno ora, nell’intervista ero imbarazzato e ho sentito un po’ di violenza. Non bisogna dare perle ai porci, ci sono dei contesti in cui non puoi parlare della tua vita intima e privata».

Ravagnani ha inoltre spiegato di non sentirsi ancora pronto a partecipare ad altre trasmissioni televisive, tra cui Domenica In: «Ora sono qui a ballare, il resto si vedrà». Francesca Fialdini ha apprezzato la lucidità dimostrata dal concorrente, mentre Guillermo Mariotto lo ha definito il vincitore morale di Ballando con le Stelle. Parole di sostegno anche da Alberto Matano e Barbara D’Urso.

La gara di ballo entra nel vivo

Ad aprire la gara sono Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi con un paso doble sulle note di España Cañí. L’attore sorprende Ivan Zazzaroni, che si aspettava un’interpretazione comica e invece ha apprezzato la serietà della performance. Buoni anche i giudizi di Alberto Matano e Carolyn Smith, mentre Barbara D’Urso sottolinea la capacità di Riccardo di proporre interpretazioni sempre diverse. La coppia riceve un totale di: 37 punti.

È poi la volta di Manuela Moreno e Carlo Aloia, che si esibiscono in un valzer viennese sulle note di Unchained Melody. Nella clip introduttiva la giornalista racconta il dolore per il matrimonio con Giacomo Maiolini, saltato appena tre giorni prima delle nozze. Per l’occasione decide di indossare nuovamente il suo abito da sposa, conservato per tanti anni. La performance conquista la giuria. Alberto Matano ricorda il coraggio dimostrato da Manuela nel superare quel momento, mentre Carolyn Smith apprezza la leggerezza e la sintonia della coppia. Barbara D’Urso invita le donne a liberarsi di tutto ciò che provoca dolore. La coppia riceve un totale di: 40 punti.

Grande entusiasmo per Monica Guerritore e Luca Urso, che portano in pista una salsa sulle note di Permette signorina. La coppia conquista il pubblico, che si alza in piedi per applaudire. La giuria premia soprattutto la sintonia e la personalità dell’attrice. Ivan Zazzaroni apprezza le dinamiche e l’interpretazione, mentre Alberto Matano definisce Monica una donna consapevole ed empatica. Anche Guillermo Mariotto si complimenta con la coppia. La coppia riceve un totale di: 48 punti.

Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina si cimentano in un tango argentino sulle note di Era già tutto previsto. Nella clip introduttiva l’inviato racconta la dolorosa separazione dalla moglie Tania Paganoni e la sofferenza legata alla distanza dai figli Gabriele e Federico. Al termine del ballo Jimmy si commuove. Alberto Matano apprezza l’intensità e la complicità della coppia, mentre Barbara D’Urso ringrazia il concorrente per aver condiviso una storia personale così delicata. Simona Ventura si complimenta con lui per il rispetto dimostrato nei confronti dell’ex moglie. La coppia riceve un totale di: 34 punti.

Ballerini per una notte: Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino

Ospiti speciali della serata sono Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino, che tornano a condividere la scena dopo il successo de Il Ciclone, la celebre commedia diretta dal regista toscano. I due si esibiscono in un flamenco sulle note di 2 the Night (Fast Cars/4 Frank), regalando al pubblico un momento all’insegna della nostalgia e dell’allegria. Pieraccioni presenta inoltre il suo nuovo film, Un weekend artificiale, in arrivo nelle sale il prossimo 12 novembre.

Altre coppie in pista

Dopo la settimana particolarmente difficile, Alberto Ravagnani torna in pista insieme a Erika Martinelli con una samba sulle note di Amore e capoeira. La performance viene accolta da un grande applauso. La giuria si divide: Ivan Zazzaroni ritiene che la samba sia stata interpretata meglio da Erika, mentre Carolyn Smith apprezza la connessione di Alberto con il proprio corpo. Barbara D’Urso si complimenta per il sorriso e il coinvolgimento mostrati durante il ballo. Francesca Fialdini ribadisce il proprio apprezzamento per la lucidità dimostrata da Ravagnani nell’affrontare le polemiche della settimana. La coppia riceve un totale di: 38 punti.

Sesta coppia in gara, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice si esibiscono in una salsa sulle note di Let’s Get Loud. La performance convince la giuria, che apprezza soprattutto i progressi della concorrente e la sua crescente sicurezza in pista. Carolyn Smith sottolinea il grande lavoro svolto durante il programma, mentre Guillermo Mariotto definisce Noemi una delle concorrenti più dotate nel ballo. Alla domanda sul suo sogno in caso di vittoria, Noemi risponde di partecipare soprattutto per mettersi alla prova, farsi conoscere e dedicare questa esperienza ai propri figli. La coppia riceve un totale di: 45 punti, a cui si aggiungono i 20 punti della puntata precedente, per un totale di 65 punti.

La gara continua con le altre coppie

Successivamente scendono in pista Ornella Muti e Pasquale La Rocca, ma la loro samba si interrompe dopo pochi secondi a causa di un infortunio alla spalla subito da Ornella durante una caduta nelle prove. Milly Carlucci spiega che la coppia aveva comunque scelto di tentare l’esibizione per restare in gara. Visibilmente provata e in lacrime, Ornella ammette di aver assunto antidolorifici e di non essere pienamente presente, ma manifesta il desiderio di continuare il percorso. Francesca Fialdini e Simona Ventura le esprimono vicinanza e incoraggiamento. Non manca un momento di tensione con Barbara D’Urso, che critica il racconto della fragilità di Ornella e ritiene eccessivi i dieci ricevuti nelle precedenti puntate. Pasquale replica definendo superfluo il suo intervento in un momento così delicato, mentre Ventura invita a mostrare maggiore umanità. Milly lascia alla giuria la possibilità di votare la performance incompleta oppure il percorso complessivo della coppia. Per la coppia un totale di: 30 punti.

Alessandro Matri e Giada Lini si cimentano in una rumba sulle note di La mia storia fra le dita. Nella clip, l’ex calciatore racconta il suo rapporto con il calcio, le difficoltà vissute durante la carriera e un periodo di forte fragilità psicologica, superato grazie alla famiglia e alla terapia. Il suo racconto viene apprezzato da Milly Carlucci e dalla giuria, che sottolineano l’importanza di mostrare anche il lato più vulnerabile di una persona apparentemente realizzata e di successo. La performance riceve giudizi positivi, con particolare apprezzamento per la tecnica e la delicatezza dimostrata in pista. Per la coppia un totale di: 46 punti.

Andy Diaz e Gioia Giovanatti si esibiscono in un valzer sulle note di It’s a Man’s Man’s Man’s World, conquistando una standing ovation del pubblico. La giuria apprezza la sintonia e le potenzialità della coppia, ma segnala alcune imprecisioni nella postura di Andy. Alberto Matano considera questa la performance meno riuscita del loro percorso, mentre Mariotto si complimenta per le prese spettacolari. Per la coppia un totale di: 36 punti.

È il turno di Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, che portano in pista una rumba sulle note di Ti scatterò una foto. Nella clip, Aurora racconta il suo rapporto con la sensualità e la difficoltà di mostrarsi in una veste più femminile, spiegando di aver imparato a sentirsi bella e sicura di sé. L’esibizione conquista il pubblico con una standing ovation. La giuria riconosce il talento e la precisione di Aurora, pur invitando Nikita a spingersi maggiormente oltre e a valorizzare ancora di più le sue capacità. Di parere opposto Mariotto, che considera la coppia la migliore della serata. Per la coppia un totale di: 44 punti.

Ultima coppia della serata, Anna Safroncik e Leonardo Lini scendono in pista con un valzer sulle note di Skyfall. Nella clip, l’attrice ricorda il piccolo incidente alla spallina che aveva condizionato la precedente esibizione e riceve l’incoraggiamento del papà, collegato da Kiev, che la invita a continuare a impegnarsi nella gara. La performance conquista il pubblico con una vera ovazione. Anche la giuria apprezza la nuova sintonia tra i due, lodando la coreografia e la crescita di Anna. Barbara D’Urso si scusa inoltre per il 6 assegnato la settimana precedente, ammettendo di non aver compreso l’accaduto e promettendo di rimediare. Per loro un totale di: 47 punti.

Ballando con le Stelle 2026, la classifica della sesta puntata del 7 novembre: voto + tesoretto

1° Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 65 punti

2° Monica Guerritore e Luca Urso – 48 punti

3° Anna Safroncik e Leonardo Lini – 47 punti

4° Alessandro Matri e Giada Lini – 46 punti

5° Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 44 punti 6° Manuela Moreno e Carlo Aloia – 40 punti

7° Alberto Ravagnani e Erika Martinelli – 38 punti

8° Riccardo Rossi e Elisa Terrasi – 37 punti

9° Andy Diaz e Gioia Giovanatti – 36 punti

10° Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina – 34 punti

11° Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 30 punti

I tesoretti assegnati questa settimana

Simona Ventura assegna il tesoretto a Manula Moreno e Carlo Aloia; Francesca Fialdini assegna il tesorettoad Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina; Il tesoretto del cuore di Rossella Erra viene assegnato a Riccardo Rossi e Elisa Terrasi.

La classifica aggiornata con i tesoretti

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 65 punti Manuela Moreno e Carlo Aloia – 60 punti Riccardo Rossi e Elisa Terrasi – 57 punti Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina – 54 punti Monica Guerritore e Luca Urso – 48 punti Anna Safroncik e Edoardo Lini – 47 punti Alessandro Matri e Giada Lini – 46 punti Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 44 punti Alberto Ravagnani e Erika Martinelli – 38 punti Andy Diaz e Gioia Giovanatti – 36 punti Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 30 punti.

A vincere la quinta puntata la coppia formata da Noemi Bocchi e Giovanni Pernice.

Lo spareggio

Dopo la classifica generale, sono finite al ballottaggio la coppia formata da Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina e quella di Andy Diaz e Gioia Giovanatti. Jimmy Ghione ha ottenuto il 25% dei voti, Andy Diaz invece il 75%. Per Jimmy Ghione, tuttavia, è stata usata una wild card: il concorrente è stato dunque salvato e la prossima settimana tornerà in pista con un malus di 20 punti.