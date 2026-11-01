Sesta puntata della nuova edizione, la cinquantunesima, di Domenica In che torna oggi, domenica 1 onovembre 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 18esima volta e la nona consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della sesta puntata di Domenica In stagione 2026-2027.

Domenica In: ospiti della sesta puntata del 1 novembre 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10 e vede la presenza di una nuova band con il suo nuovo frontman Timothy Cavicchini.

Ma chi saranno gli ospiti della sesta puntata? Ad aprirsi a Mara Venier, tra carriera e vita privata, sarà Pasquale La Rocca. Il ballerino racconterà la sua esperienza a “Ballando con le Stelle” rispondendo anche a ciò che è accaduto con Barbara D’Urso.

Non mancheranno i commenti sulla puntata del sabato sera con la presenza Eugenio Finardi, Anna Safroncik, Jimmy Ghione, Manuela Moreno, oltre agli opinionisti Alba Parietti, Rossella Erra e Simone Di Pasquale. Enzo Miccio stilerà la sua consueta classifica Top5.

Poi sarà la volta di Iva Zanicchi che presenterà il suo nuovo spettacolo teatrale dal titolo “Viva la mamma”, che debutterà il 5 novembre. Insieme a lei sul palco ci sarà il ballerino e coreografo Samuel Peron. L’attore Vinicio Marchioni racconterà invece il suo libro “Le vite in atto”.

A parlare della black comedy “Un tranquillo funerale di famiglia”, appena uscita nelle sale, sono i suoi protagonisti Diego Abatantuono, Claudia Pandolfi e Pietro Sermonti.

Occhi puntati sul caso di Nessy Guerra

Per lo spazio attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno si occuperanno del caso di Nessy Guerra. La cittadina italiana spiegherà, in collegamento, il caso giudiziario che la coinvolge e costringe a rimanere in Egitto dal 2021 con la propria figlia. In studio ci saranno Giampaolo Guerra papà di Nessy, l’avvocata Agata Armanetti e il giornalista Piero Sansonetti.

Per “Il pranzo della domenica”, Savino Zaba si troverà a Cicignano, vicino Roma.