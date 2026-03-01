Oggi, domenica 1 marzo 2026, dalle ore 14 su Rai1 andrà in onda una puntata speciale di Domenica In dedicata a Sanremo. I 30 Big del Festival si esibiranno sul palco, accompagnati dai commenti dei giornalisti del settore e da numerosi ospiti per un confronto esclusivo. Di seguito la scaletta (soggetta a variazioni) con gli orari delle esibizione dei cantanti.
Scaletta Domenica In, gli orari e l’ordine di uscita dei cantanti di Sanremo 2026
La puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo 2026 andrà in onda alle 14.00 su Rai1 e Rai Italia, con conclusione prevista alle 19.55 prima del Tg1.
La puntata sarà divisa a blocchi, ovviamente in base ai singoli impegni dei cantanti, l’ordine può cambiare. Nel blocco 1 sarà presente la terza classifica Ditonepiaga, Sal Da Vinci previsto verso le 17 mentre Sayf verso le 19.
Blocco 1 (dalle 14.10 alle 15.30)
- Ditonellapiaga, ‘Che fastidio!’
- J-Ax, ‘Italia starter pack’
- Tommaso Paradiso, ‘I romantici’
- Fulminacci, ‘Stupida sfortuna’
- Nayt, ‘Prima che’
- Elettra lamborghini, ‘Voila”
Blocco 2 (dalle 15.35 alle 15.50)
- Fedez e Marco Masini, ‘Male necessario’
Blocco 3 (dalle 15.55 alle 16.25)
- Leo Gassmann, ‘Naturale’
- Levante, ‘Sei tu’
- Enrico Nigiotti, ‘Ogni volta che non so volare’
Blocco 4 (dalle 16.30 alle 16.50)
- Serena Brancale, ‘Qui con me’
- Michele Bravi, ‘Prima o poi’
Blocco 5 (dalle 16.55 alle 17.10)
- Sal da Vinci, ‘Per sempre si’
Blocco 6 (dalle 17.20 alle 17.50)
- Arisa, ‘Magica favola’
- Mara Sattei, ‘Le cose che non sai di me’
- Ermal Meta, ‘Stella stellina’
Blocco 7 (dalle 17.55 alle 18.55)
- Malika Ayane, ‘Animali notturni’
- Eddie Brock, ‘Avvoltoi’
- Chiello, ‘Ti penso sempre’
- Tredici Pietro, ‘Uomo che cade’
- Lda e Aka 7even, ‘Poesie clandestine’
- Samurai Jay, ‘Ossessione’
- M. Antonietta e Colombre, ‘La felicità e basta’
Blocco 8 (dalle 18.56 alle 19.53)
- Bambole di pezza, ‘Resta con me’
- Patty Pravo, ‘Opera’
- Dargen d’Amico, ‘Ai ai’
- Sayf, ‘Tu mi piaci tanto’
- Luche’, ‘Labirinto’
- Nicolò Filippucci, ‘Laguna’
Chi saranno gli ospiti presenti
Tra gli ospiti annunciati ci saranno Lino Banfi, Giorgia Cardinaletti, Francesca Pascale, Enzo Miccio, Luca Tommassini, Gabriele Cirilli, Giovanni Terzi, Barbara Foria, Marino Bartoletti, Pino Strabioli e l’esperto di moda Beppe Angiolini. Presente anche il piccolo Samuele Parodi, undicenne siciliano già soprannominato “il tuttologo di Sanremo”, per la sua conoscenza della storia della kermesse.