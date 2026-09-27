Prima puntata della nuova edizione, la cinquantunesima, di Domenica In che dopo la pausa estiva torna oggi, domenica 27 settembre 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 18esima volta e la nona consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della prima puntata di Domenica In stagione 2026-2027.

Domenica In: ospiti della prima puntata del 27 settembre 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10 e vede la presenza di una nuova band con il suo nuovo frontman Timothy Cavicchini.

Ma chi saranno gli ospiti della prima puntata? Si parte subito con una cantante che ha fatto ballare milioni di persone e che continua a conquistare un premio dietro l’altro: Laura Pausini. Dopo il successo del nuovo album “Io Canto 2“, per cui ha ottenuto nella versione spagnola una nomination ai prossimi Latin Grammy, Laura Pausini si racconterà a Mara Venier tra carriera e vita privata.

Non potrà mancare l’interpretazione del nuovo singolo “Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è” (cover di Raf) e la presentazione della sua undicesima tournée mondiale che debutterà in Italia il 1 e il 2 ottobre a Mantova.

Poi sarà la volta di due attori molto amati: Raoul Bova, protagonista di nuova serie tv di Rai 1 dal titolo “Tutto l’amore che resta” e di Luca Argentero che presenterà la quarta stagione di “DOC”, in onda su Rai 1 da giovedì 1 ottobre. Myrta Merlino, con il

compagno Marco Tardelli, invece presenterà il suo ultimo libro “La bambina del miracolo”, dedicato alla mamma scomparsa nel 2017 mentre il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo il nuovo libro “Quando l’Italia rinacque”.

Arriva il ‘Pranzo della domenica’

Per lo spazio attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i principali fatti di cronaca della settimana insieme a Piero Sansonetti, Francesca Barra e alla criminologa Flaminia Bolzan mentre Enzo Miccio, anticiperà le tendenze in fatto di moda e stili.

Poi sarà la volta del “Pranzo della domenica” dove l’inviato Savino Zaba si collegherà direttamente dalla casa di una famiglia italiana in Calabria. Spazio infine alla musica con Andrea Sannino e Franco Ricciardi che canteranno la nuova sigla di “Domenica In” accompagnati da un corpo di ballo.