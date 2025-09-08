Sta per tornare una nuova attesissima edizione, la 50esima, di Domenica In. Alla guida del programma domenicale c’è sempre Mara Venier ma saranno molte le novità. Scopriamo insieme chi l’affiancherà e quando torna in tv.

Domenica in al via: le novità della 50esima edizione

Era il 1976 quando andò in onda la prima puntata di Domenica In con la conduzione di Corrado. Quest’anno quindi si celebra il cinquantesimo anniversario e saranno molte le sorprese che vedremo sin dalla prima puntata. A condurre il programma c’è sempre Mara Venier, al timone per la 17esima volta di fila. Il via è fissato per domenica 21 settembre 2025 sempre alle ore 14.10 su Rai1.

Ad affiancare Mara Venier ci sarebbe dovuto essere Gabriele Corsi ma la Rai ha comunicato che:

“Il presentatore ha rinunciato a Domenica In. La decisione è stata presa, di comune accordo, a seguito di alcune valutazioni che hanno reso “Domenica In” incompatibile con altri progetti dell’artista”.

Secondo Il Messaggero vedremo però Teo Mammucari che dopo ‘Ballando con le stelle’, ‘Le Iene’ e ‘Lo spaesato’ si dovrebbe occupare del “Cruciverbone” dedicato ai 50 anni del programma. Ma ci sono altri due nomi in trattativa secondo l’Adnkronos: il giornalista Tommaso Cerno che dovrebbe occuparsi di attualità e l’esperto di moda Enzo Miccio, con uno spazio dedicato all’amore.

Il primo ospite della nuova edizione dovrebbe invece essere Al Bano che presenterà il suo nuovo brano ‘Vai Italia‘.

Mara Venier voleva Pippo Baudo

Come dichiarato in diretta alla Rai, Mara Venier avrebbe voluto Pippo Baudo per i 50 anni del programma domenicale.

“È una cosa che non ho detto a nessuno, quest’anno ci saranno i 50 anni di Domenica In. Una ricorrenza importante, io avevo pensato di far raccontare a lui questi 50 anni di Domenica In. Io alla fine di agosto pensavo di chiamare Pippo, andare io da lui, perché io sapevo che non stava bene, però mi sarebbe piaciuto che fosse lui a raccontare Domenica In. Sapevo che non sarebbe venuto in studio, ma saremmo andati noi a registrare a casa sua”.