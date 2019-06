Nostalgia di Mara Venier? Tranquilli, la regina della Domenica torna su Rai1 con un appuntamento speciale dal titolo “Domenica In…Il meglio di” in onda dal 2 giugno a partire dalle ore 14.00 naturalmente su Rai1.

Domenica In oggi, la puntata del 2 giugno 2019

Dalle ore 14.00 di domenica 2 giugno 2019 al via il primo appuntamento di “Domenica In…il meglio di “, lo speciale dedicato al contenitore televisivo condotto con grandissimo successo di critica ed ascolti da Mara Venier.

Dopo l’arrivederci della scorsa settimana, la zia Mara torna (in replica) con una sorta di best of con alcuni dei momenti più belli ed emozionanti di questa decima edizione di Domenica In. Un ritorno, quello della Venier, che ha permesso alla Rai di vincere la gara degli ascolti contro la “rivale” Domenica Live di Barbara d’Urso. Tanti, tantissimi si sono complimentati con la Venier per aver riportato allegria, spensieratezza, ma anche momenti di grande emozione e riflessione nelle case degli italiani.

Mara con il suo fare esuberante e mai sopra le righe è riuscita a coinvolgere grandi e piccini portando la Domenica In di Rai1 a risultati davvero importanti. La zia Mara, come tutti amiamo chiamarla, ha coinvolto i telespettatori, ma anche il popolo dei social dove colleziona migliaia di like con selfie pubblicati in diretta.

Domenica In…il meglio di: puntata del 2 giugno

Curiosi di scoprire quali saranno gli ospiti della prima puntata del “meglio di” di Domenica In del 2 giugno 2019? Possiamo anticiparvi che nel corso della puntata si rivedranno l’interviste ad alcuni grandi personaggi che hanno deciso di raccontarsi, tra vita privata e lavorativa, proprio nel salotto di Mara Venier.

Si comincia con il grande Renato Zero, recentemente tornato con il nuovo singolo “Mai più soli”, il grandissimo Massimo Ranieri, l’attore Alessandro Gassman. E ancora: Marcella Bella con il fratello Gianni Bella, Nino Frassica e Orietta Berti.

“Domenica In…il meglio di” è composto da cinque puntate che andranno in onda su Rai1 per tutto il mese di giugno.