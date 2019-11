Domenica In: gli ospiti della nona puntata, arriva Giordana Angi

Domenica In con la spumeggiante Mara Venier torna domenica 10 novembre per la nona puntata del contenitore televisivo dell’ammiraglia Rai. Quali saranno gli ospiti del parterre prestigioso di Viale Mazzini? Vediamo di scoprire le anticipazioni del programma della domenica Rai.

Domenica In, anticipazioni ospiti: arriva Giordana Angi

Anche questa volta Mara Venier avrà un carico di ospiti prestigiosi che saprà intrattenere al meglio il pubblico di Rai 1, che ogni domenica premia in termini di ascolti la trasmissione condotta da Zia Mara.

In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma per il momento musicale arriverà un altro talento di Amici, Giordana Angi. Dopo la scorsa domenica in cui è stato ospite Alberto Urso, vincitore della precedente edizione del talent di Maria De Filippi, Amici 18, sarà la volta della seconda arrivata.

La cantautrice romana che sforna hit di successo alla velocità della luce ci regalerà alcuni dei suoi brani più celebri, fino all’ultimo nato: Stringimi Più forte.

Tra gli ospiti musicali ci sarà anche una icona della musica italiana: Patty Pravo che si racconterà a 360 gradi alla padrona di casa. Sempre per la musica ci sarà in studio anche un altro cantautore molto amato: Fabrizio Moro. Anche lui ha fatto parte per un certo periodo del talent, Amici della De Filippi, in qualità di insegnante.

Domenica In: tutti gli ospiti della nona puntata del programma di Rai 1

Dopo Giordana, che oltre al bel canto ci racconterà qualcosa in più di lei e della sua carriera, grazie alle interviste cuore a cuore di Zia Mara, avremo un altro grande ospite, un beniamino del pubblico: Christian De Sica.

Quindi dopo cipollino, al secolo Massimo Boldi, ecco che arriva De Sica, suo compagno di lavoro per moltissimi anni. Prosegue, quindi il ciclo di rincontri celebri nel salotto di Mara Venier.

Per quanto riguarda il mondo del cinema e delle fiction sarà presente in studio l’affascinante Alessio Boni, per presentare la nuova fiction targata Rai che racconterà la storia familiare e personale di Enrico Piaggio, padre fondatore della Vespa.

Boni dopo averci regalato un intenso Fausto Morra nella fiction “La Strada di Casa 2”, si dovrà calare nei panni di Enrico Piaggio, una miniserie per Rai Fiction diretta da Umberto Marino.

Insomma, la signora della domenica, Mara Venier, tra interviste, momenti di riflessione, risate e giochi ci traghetterà verso un’altra domenica in compagnia del buon umore e della tv garbata, senza urla, strepiti e trash di dubbio gusto.

Appuntamento naturalmente con Domenica In il 10 novembre, subito dopo il Tg1 delle 13.30, alle ore 14.00 ovviamente su Rai 1.