Alessio Boni vestirà i panni di “Enrico Piaggio” nella miniserie per Rai 1 diretta dal regista Umberto Marino. Un film tv che ripercorrerà la vita dell’imprenditore e costruttore della mitica Vespa.

Alessio Boni protagonista della mini serie Enrico Piaggio – Un Sogno Italiano per Rai 1

L’italianissimo Alessio Boni è un attore molto prolifico, difatti in questo periodo è impegnato su più fronti dove interpreterà dei ruoli diversissimi tra loro. Lunedì 17 giugno ha iniziato le riprese di una miniserie per Rai Fiction diretto dal regista Umberto Marino: Enrico Piaggio – Un Sogno Italiano.

La miniserie porterà sul piccolo schermo dell’ammiraglia Rai, la vita di Enrico Piaggio, costruttore e imprenditore della Vespa, lo scooter più venduto e conosciuto al mondo, in voga negli anni Sessanta.

Figlio secondogenito di Rinaldo Piaggio fa ingresso nell’azienda di famiglia (La Piaggio) nel 1938, che erediterà alla morte del padre, insieme al fratello maggiore Armando.

Cast e trama della fiction di Rai 1 Enrico Piaggio- Un Sogno Italiano

Nel cast troveremo una serie di attori molto amati dal pubblico che hanno dato prova negli anni di essere dei veri cavalli di razza:

Francesco Pannofino,

Violante Placido,

Massimiliano Rossi,

Giorgio Gobbi,

Enrica Pintore,

Roberto Ciufoli,

Bruno Torrisi,

Moisé Curia

Beatrice Grannó.

Le riprese sono iniziate lunedì 17 giugno nelle Location di Pisa e Roma. Un film per la tv, prodotto da Massimiliano La Pegna per Moviheart in coproduzione con Rai Fiction, per la regia di Umberto Marino. Gli sceneggiatori del film tv sono: Francesco Massaro, Roberto Jannone e Franco Bernini.

Enrico Piaggio – Un Sogno Italiano: di cosa parla? Anticipazioni

La Piaggio & C. alla fine degli anni ’20 possedeva 4 stabilimenti, due in Liguria, a Sestri Ponente e Finale Ligure e due in Toscana, a Pisa e Pontedera, in cui erano concentrate le produzioni legate all’industria aeronautica.

Mentre il fratello maggiore Armando assume la responsabilità degli stabilimenti liguri, il giovane Enrico viene destinato alla direzione della sezione aeronautica dell’azienda, soprattutto a quella di Pontedera.

È il 1945. La fabbrica di Piaggio, a Pontedera, è in macerie. I dodicimila operai erano destinati alla disoccupazione, così il giovane Enrico avvertendo la grande responsabilità di mandare in rovina diverse famiglia, si spreme le meningi e nella sua mente prende corpo l’idea di costruire un mezzo di trasposto, piccolo, comodo ed economico che rilanci l’immagine dell’azienda.

Il progetto prende vita grazie al contributo dell’ingegner Corradino D’Ascanio interpretato da Roberto Ciufoli. Il progettista, grazie anche alla sua esperienza maturata in campo aeronautico realizza la Vespa, lo scooter che ci invidiano in tutto il mondo.

Il giovane Enrico è una fucina di idee, così quando seppe che il regista americano William Wyler avrebbe girato in Italia, il film “Roman Holiday” (Vacanze Romane) lo contatta e lo convince ad inserire nel film la Vespa come mezzo di trasporto dei giovani innamorati, interpretati dagli attori hollywoodiani Audrey Hepburn e Gregory Peck.

Ed è proprio l’immagine dei due attori nel celeberrimo film Vacanze Romane, che chiude anche il film tv. Con l’inserimento della Vespa nel film, Enrico Piaggio si assicurò una visibilità eccezionale facendola diventare un’icona mondiale.

Alessio Boni diventa Enrico Piaggio in una fiction di Rai 1

Un periodo d’oro per Alessio Boni che dopo averci impressionato positivamente nel ruolo del professore ne La compagnia De Cigno, dovrà vestire i panni di Enrico Piaggio, padre fondatore della Vespa.

L’ attore sarà anche impegnato nell’interpretazione di Giorgio Ambrosoli ne “Il Prezzo Del Dovere” di Alessandro Celli una docufiction per Rai 1. E lo vedremo anche, come co-protagonista, nel ruolo di Valerio, del film prodotto dalla Minerva e Rai Cinema con il contributo del MiBAC, “Calibro 9” di Toni D’Angelo con Marco Bocci e Ksenia Rappoport, Barbara Bouchet e Mario Adorf.