Domenica In torna sullo schermo dell’ammiraglia Rai il prossimo 28 novembre sempre alle ore 14.00 in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Vediamo insieme quali sono le anticipazioni, gli ospiti, i temi e gli argomenti dell’undicesima puntata del varietà del giorno di festa diretto e condotto dall’inossidabile Mara Venier.

Domenica in: anticipazioni, ospiti e argomenti dell’undicesima puntata del 28 novembre 2021

Dopo la scorsa puntata, in cui Mara Venier è caduta facendo preoccupare un po’ tutti, l’effervescente Zia Mara è pronta a tornare al timone della sua Domenica In più forte che mai! La conduttrice veneta nella scorsa puntata, è stata protagonista– suo malgrado – di un infortunio durante la pausa pubblicitaria. Tornata in onda la Venier ha rassicurato tutti, anche il marito che si trovava all’estero e con una borsa di ghiaccio sulla fronte a continuato la trasmissione.

Ristabilitasi dall’infortunio, domenica 28 novembre in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi a partire dalle ore 14 subito dopo il TG1 delle 13.30, Mara Venier sarà al timone dell’immancabile puntata di Domenica In, storico programma che presentò per molti anni Corrado.

Domenica In, anticipazioni: il talk su Ballando con le stelle

Si parte con il talk su Ballando con le stelle. Ospiti di questo spazio, alcuni dei protagonisti del programma diretto e condotto da Milly Carlucci:

Alvise Rigo,

Federico Fashion Style,

Elisa Isoardi,

Alba Parietti,

Rossella Erra,

Guillermo Mariotto.

A Domenica In ospite Sabrina Salerno e gli attori protagonisti di Blanca fiction di Rai1.

Sempre da Ballando con le Stelle arriva in studio Sabrina Salerno che si racconterà in una lunga intervista tra carriera e vita privata. La cantante e showgirl balla molto bene e potrebbe essere lei a vincere trionfando sul podio.

Del resto la Salerno è uno spettacolo da vedere non solo per come balla e si muove sul palco ma per la bellezza mozzafiato nonostante non sia più una ragazzina. Diciamo che ha perso il fascino acerbo da ragazzina degli anni 80 per ritrovare lo charme e la maturità di una splendida 50enne con un fisico da capogiro.

La Salerno inoltre, è pronta a condurre, con uno spazio ancora più ampio rispetto allo scorso anno, il Festival di Sanremo insieme al suo amico Amadeus.

Giuseppe Zeno e Maria Chiara Giannetta, ospiti a Domenica In

Sarà poi la volta di due attori straordinari, Giuseppe Zeno e Maria Chiara Giannetta, protagonisti della fiction Blanca che all’indomani della prima puntata ha già sbancato gli ascolti registrando uno share altissimo, battendo il competitor su canale 5 con Grande Fratello Vip.

Ed ancora ospite in studio, Luca Trapanese, primo caso in Italia di genitore single ad aver adottato una bambina down.

Sarà poi la volta di Flavio Insinna, autore del bel libro “Il gatto del Papa“. E infine l’appuntamento fisso con il gioco telefonico con il simpaticissimo Pierpaolo Pretelli alle prese stavolta con il musical made in Abba “Mamma mia“.