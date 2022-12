Mara Venier giorni fa, aveva reso noto di avere il covid ed era quindi in forse la puntata di Domenica In, per il giorno di Natale, il 25 dicembre. Ebbene, Zia Mara venerdì 23 dicembre, ha dato notizia tramite i social di aver fatto il tampone e di essere risultata negativa! Pericolo scongiurato, dunque: in primis perché la conduttrice sta bene e poi perché la puntata del 25 dicembre si è registrata venerdì 23. Scopriamo assieme le anticipazioni, gli ospiti e quello che succederà nella 15^ puntata

Domenica In… Natale, anticipazioni e ospiti: arrivano Iva Zanicchi e Orietta Berti

Come saprete, le puntate di Natale o Capodanno vengono registrate qualche giorno prima, per permettere alle maestranze, ai tecnici e agli autori di trascorrere la festività con la famiglia. Venerdì 23 dicembre, infatti Mara Venier, appena appresa la notizia di essere negativa al covid è corsa presso gli studi Frizzi della Rai a Roma per regalarci una splendida puntata di Natale.

Per questa puntata natalizia è previsto un cast di ospiti molto importante: in apertura il Coro Gospel Florida Inspirational Singers con due classici di Natale “We wish you a Merry Christmas” e “Oh, Happy Day”, compagnati dal coro di bambini Dolci Voci. E poi ancora, Iva Zanicchi e Orietta Berti.

Domenica In, ospiti del 25 dicembre (Natale): chi ci sarà in studio?

Le due cantanti, nonostante non siano più giovanissime, stanno vivendo una seconda giovinezza dal punto di vista lavorativo. La Zanicchi ha avuto un vero e proprio exploit a Ballando con Le Stelle dove ha partecipato come concorrente. Nonostante le critiche feroci di Selvaggia Lucarelli, la Zanicchi ha fatto furore. La sua simpatia travolgente, la sua verve – nonostante non viva una bella situazione a causa della malattia del marito – hanno infiammato il palco di Ballando con le Stelle. I suoi balli non sono stati perfetti, ma l’appuntamento con le barzellette raccontate con spigliatezza e allegria sono state un momento irrinunciabile del programma.

Iva Zanicchi racconterà dunque la sua esperienza a ‘Ballando con le Stelle’, per poi esibirsi nel brano “Un uomo senza tempo” e insieme alla nipote Virginia in “Le montagne”, una canzone che portò al successo nel 1967.

Mentre Orietta Berti canterà “Bianco Natale”, accompagnata dal Coro Dolci Voci, oltre al suo ultimo singolo “La mia vita è un film”.

Anticipazioni Domenica In, puntata di Natale: tutti gli altri ospiti

La puntata natalizia di Domenica In, vedrà in studio anche un caro amico di Zia Mara, Christian De Sica per parlare del film ‘Natale a tutti i Costi’, per la regia di Giovanni Bognetti, uscito il 19 dicembre su Netflix. Per il mondo delle sette note invece ci sarà Bobby Solo che proporrà un medley di canzoni natalizie.

Seguiranno poi, gli attori Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, saranno protagonisti di una divertente intervista con Venier oltre a presentare il film ‘Tre di troppo’, al cinema dal 1° gennaio, per la regia di Fabio De Luigi.

Cristiano Malgioglio si esibirà insieme al gruppo spagnolo Varry Brava cantando il brano “Raffaela”, sigla del suo programma ‘Mi casa es tu casa’, in onda il mercoledì in prima serata su Rai2.

Alberto Bertoli, figlio dell’indimenticabile cantautore Pierangelo Bertoli, oltre a ricordare il papà si esibirà in un emozionante duetto virtuale cantando con la sua band, la bellissima canzone “A muso duro”. Ancora musica con Cristina d’Avena in un medley di canzoni tratte dal suo ultimo album ’40 – il sogno continua’, uscito per i suoi 40 anni di carriera.

Jasmine Carrisi, accompagnata dal coro di bambini, canterà “Jingle Bell Rock”. Spazio alla magia con un’esibizione del mago e illusionista Gaetano Triggiano, mentre in zona cucina Ernst e Frau Knam ci delizieranno con dolci, panettoni e creazioni di cioccolato, lasciando al gastronomo Mario Ricci, il compito di dare preziosi e utili consigli su cosa mettere in tavola per il pranzo di Natale e il cenone di Capodanno.