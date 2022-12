Christian De Sica debutta sulla piattaforma Netflix con la commedia “Natale a tutti i costi”. Non è Natale senza un film con Christian De Sica: vediamo nel dettaglio la trama, il cast e quando in tv della commedia di cui è protagonista.

Christian De Sica dal 19 dicembre sbarca su Netflix con la commedia “Natale a tutti i costi”

Chi di noi non ha mai visto un “cinepanettone” con il simpaticissimo Christian De Sica? Almeno una volta nella vita è capitato a tutti di vederlo e di farsi anche molte risate. Chissà perché in Italia, c’è una certa ritrosia ad ammettere di guardare questa tipologia di film e divertirsi pure! Forse perché non è considerato “chic”, ma chissenefrega! Ad ogni modo, De Sica raggiunto da Sorrisi, ha parlato del nuovo film. L’attore anticipa che non sarà il classico cinepanettone bensì «una commedia garbata, remake di un film francese, dove alla fine vincono i buoni sentimenti».

De Sica è la prima volta che si cimenta in un prodotto per lo streaming in una piattaforma come Netflix ma appare soddisfatto del risultato anche se per girarlo ha sofferto – assieme a tutto il cast – per le temperature proibitive.

«Sì, e devo dire che sono tutti bravi, anche i ragazzi. Abbiamo sofferto le pene dell’inferno perché abbiamo girato questa estate a 44 gradi con cappotti e sciarpe. Una fatica fisica. Però è stato un piacere, il regista mi è sembrato molto bravo, c’è una bella fotografia e sono soddisfatto del risultato finale».

La trama della commedia di Christian De Sica “Natale a tutti i costi”: di cosa parla?

La sinossi diffusa da Netflix è la seguente: “Due genitori afflitti perché i figli non vogliono più passare del tempo con loro si inventano una finta eredità per riunire la famiglia a Natale”. Insomma, una commedia dove gli equivoci sono alla base del racconto, così come la “grande bugia” che si inventano due genitori pur di avere i figli a Natale. In breve, la trama riprende quella dell’originale francese “Mes Très Chers Enfants” scritto e diretto da Alexandra Leclère.

Alessandra ed Emilio, sono i figli di una coppia sposata da 25 anni, Carlo e Anna. I figli presi dalle loro vite indipendenti, iniziano ad allontanarsi sempre più da mamma e papà: chiamano di rado, fino al punto che non si presentano nemmeno più ai funerali e ai compleanni dei parenti. Ma la goccia che fa traboccare il vaso è che i figli non vogliono tornare a casa nemmeno per Natale, così Anna escogita un piano per indurli a tornare.

I due genitori dunque, si fingono milionari: fanno credere ai figli di aver ereditato da una parente lontana sei milioni di euro, così da recuperare il loro affetto. L’intento è di farli tornare a casa almeno per le festività. Naturalmente i figli, interessati alla grossa somma – sperano che qualcosa tocchi anche a loro – fanno ritorno a Casa ma la bugia assume dimensioni stratosferiche tanto che la coppia di poveri genitori ad un certo punto non sa come gestire la situazione.

Una commedia garbata e scorrevole che ci strapperà molte risate. Il personaggio interpretato da De Sica è Carlo, sposato con Anna, a cui presta il volto Angela Finocchiaro. L’attore sempre a Sorrisi spiega:

«Carlo è un piccolo borghese che si ritrova con una moglie “matta” che pur di avere i figli a Natale s’inventa una stupidaggine combinando un bel guaio. Carlo è un uomo buono e dolce che fa tutto per lei, anche se a volte è contrario».

Il Cast e la Regia di “Natale a Tutti i costi”

Nel Cast della commedia “Natale a Tutti i Costi” troviamo oltre a Christian De Sica, anche:

Angela Finocchiaro – la moglie Anna;

– la moglie Anna; Dharma Mangia Woods – la figlia Alessandra,

– la figlia Alessandra, Claudio Colica – il figlio Emilio.

La regia è affidata a Giovanni Bognetti, distribuito da Netflix. Produzione: Colorado Film in associazione con Sony Pictures International Productions in collaborazione con RTI.

La bravissima Angela Finocchiaro interpreta la moglie Anna: come si sono trovati nei panni di due genitori un po’ apprensivi?

«Con lei ho già fatto altri film, lavoriamo bene insieme. Per me è stato facile, avendo due figli, Brando e Maria Rosa. Ho fatto quello che faccio a casa. Per fortuna loro non sono come quelli del film, ma le dinamiche sono le stesse: il temperamento, il modo di fare e di parlare è simile, ma non sono affatto interessati ai soldi».

Eccovi il trailer ufficiale diffuso da Netflix di Natale a Tutti i costi: