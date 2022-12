Mara Venier ha il Covid: ad annunciarlo in diretta Fiorello durante la messa in onda di “Viva Rai2” del 22 dicembre. La Zia degli italiani, infatti, tramite un messaggio WhatsApp informa Fiorello di avere il covid. Per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazioni ma certo è in dubbio la messa in onda di Domenica In del 25 dicembre, la puntata natalizia. Quale sarà la soluzione? Seguiteci nella lettura e vi diremo meglio.

Mara Venier ha il covid: a rischio la puntata di Natale di Domenica In?

Mara Venier oggi 22 dicembre 2022 ha mandato un messaggio a Fiorello di complimenti e di ringraziamenti. Il programma mattutino VivaRai2, le tiene alto il morale: “Ho il Covid, mi tieni su il morale!” ha scritto Mara nel messaggio letto dallo showman in diretta. La cosa più importante è che le condizioni della conduttrice Tv non sono gravi e non destano preoccupazioni: certo bisognerà pensare a una soluzione per Domenica In di Natale.

Domenica In, a rischio la puntata di Natale: quale potrebbe essere la soluzione?

Infatti, la nostra Mara nazionale non si ferma nemmeno a Natale e Capodanno, e proprio in questi giorni la Venier avrebbe dovuto registrare la puntata di Natale di Domenica in, ma se è in quarantena appare assai difficile. Quale potrebbe essere la soluzione?

In genere queste puntate – ci riferiamo anche a quella del 1° gennaio, Capodanno – vengono registrate qualche giorno prima, per permettere non solo alla conduttrice, ma anche alle maestranze, autori e tecnici di rimanere a casa con le famiglie.

Le soluzioni possibili per la messa in onda di Domenica In, nel giorno di Natale

Una delle soluzioni possibili potrebbe essere quella di mandare in onda un “best of”, ovvero “il meglio di” delle puntate passate di questa stagione. Insomma qualcosa la Rai escogiterà per non lasciare il pubblico in balia de film e degli speciali natalizi. Naturalmente, la cosa più importante è che Mara Venier sta bene e che le sue condizioni non sono gravi.