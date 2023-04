Domenica 2 aprile, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 29^ puntata dell’edizione 2022/2023 di Domenica In condotta da Mara Venier.

Domenica In: anticipazioni ospiti, temi e argomenti del 2 aprile

Tanti gli ospiti che interverranno in studio. La puntata si aprirà con un ampio spazio dedicato a Jerry Calà. Come sapete l’attore comico due settimane fa circa ha avuto un malore che lo ha costretto ad un ricovero d’urgenza con relativo intervento presso una Clinica a Napoli. A distanza di due settimane, Calà si è ripreso e Zia Mara lo festeggia in studio con tanti amici del comico. Tra cui:

Christian De Sica,

Ezio Greggio,

Massimo Boldi,

Ivana Spagna,

Maurizio Vandelli,

Andrea Roncato,

Shel Shapiro, oltre a collegamenti e videomessaggi a sorpresa per il popolare ed amatissimo attore e regista veronese.

Domenica In, tutti gli altri ospiti del 2 aprile 2023

Gaia Tortora, figlia dell’indimenticabile Enzo Tortora, interverrà per presentare il libro ‘Testa alta, e avanti’, nel quale ripercorre la dolorosa vicenda dell’arresto del padre, vittima di un clamoroso errore giudiziario, in collegamento da Milano ci sarà Vittorio Feltri, direttore editoriale di ‘Libero’.

A seguire, la showgirl Valeria Marini, accompagnata in studio dalla mamma Gianna Orrù, che sarà protagonista di un’intervista nella quale si racconterà tra carriera e vita privata.

In studio il vincitore del Festival di Sanremo del 2020: Diodato

Per il mondo delle sette note, grande attesa per l’arrivo in studio del cantautore Diodato che presenterà il suo nuovo singolo “Così speciale”. Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020 con il brano, “Fai Rumore”.

Il giornalista e scrittore Mario Calabresi, presenterà il libro ‘Sarò la tua memoria’, un volume destinato ai ragazzi nel quale racconta la storia di Andra Bucci, sopravvissuta ad Auschwitz insieme alla sorella Tatiana.

Appuntamento quindi con Domenica In, il 2 aprile alle ore 14.00 subito dopo il TG1 delle 13.30 in compagnia di Mara Venier dalle frequenze della prima rete della tv di Stato.