In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 17 aprile 2022 dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la trentunesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento per la ricorrenza della Santa Pasqua.

In occasione della Santa Pasqua la simpaticissima Mara Venier ci terrà compagnia come di consueto dalle frequenze della tv di stato. Il pomeriggio domenicale del programma dell’ammiraglia Rai sarà ricco di ospiti sia presenti in studio che in collegamento. Tra i nomi degli ospiti presenti in studio, stando alle anticipazioni in nostro possesso ci sono:

Leonardo Pieraccioni,

Sabrina Ferilli,

Albano con Jasmine Carrisi,

Gigi Marzullo,

E Il Mago Silvan.

In collegamento invece dalla sede Rai di Napoli i nuovi conduttori di “Made In Sud”: ovvero, Lorella Boccia e Clementino.

La puntata si apre con l’attore toscano Leonardo Pieraccioni presente in studio per presentare il film ‘Il sesso degli angeli’ dal 21 aprile al cinema; interverrà invece grazie ad un collegamento da casa la simpaticissima Sabrina Ferilli, anche lei presente nel cast del film.

Per la compagine musicale sarà poi la volta del cantante Albano accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti che si esibirà in un medley dei suoi successi per poi cantare insieme alla figlia Jasmine Carrisi il brano “Nessuno” mentre la stessa Jasmine a seguire si esibirà con il suo ultimo singolo “Ego”.

Ancora musica a Domenica In nella giornata di Pasqua con gli Oliver Onions ( Guido e Maurizio De Angelis ) che si esibiranno in un medley dei loro successi, contenuti nell’album ‘Future Memorabilia’ e contenente le colonne sonore dei tanti film di Bud Spencer e Terence Hill.

Sarà poi la volta di Mirko Casadei accompagnato dalla sua orchestra. Mirko farà un omaggio al padre Raoul Casadei scomparso a marzo 2021, riproponendo dei classici intramontabili come “Romagna mia” e “Ciao mare”. Mentre Casadei canta, cinque coppie di ballerini di liscio si esibiranno facendo da cornice ai revival indimenticabili portati al successo da Raul Casadei. Sarà la volta poi del ballerino di ‘Ballando con le stelle’ Vito Coppola che si cimenterà in una lezione di fisico e mazurca per Mara Venier.

Lorella Boccia e Clementino si collegheranno dalla sede Rai di Napoli per presentare la nuova edizione di ‘Made in Sud’ in onda da lunedì 18 aprile alle 21.20 su Rai2.

Infine, chiuderanno la puntata di Pasqua il Mago Silvan che allieterà un gruppo di bambini con le sue magie, e Gigi Marzullo che sarà protagonista di un’intervista per presentare il suo ultimo libro ‘La vita è un sogno’.

Appuntamento quindi con la puntata di Domenica In del 17 aprile 2022 a partire dalle 14:00 subito dopo il TG1 delle 13.30.