Domenica 16 aprile dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 31^ puntata dell’edizione 2022/2023 di Domenica In condotta da Mara Venier. Scopriamo insieme chi sono gli ospiti che vedremo in studio e quali le anticipazioni, gli argomenti e i temi trattati da Zia Mara.

Domenica In: chi sono gli ospiti della 31^ puntata? Quali i temi e gli argomenti?

La puntata si apre l’incontro con Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, scomparsa il 1° settembre del 2004 da Mazara del Vallo. La mamma, in questi lunghi anni non si è mai arresa e l’ha sempre cercata. Molte le piste finora battute, che poi si sono rivelate non affidabili e come tali non prese in considerazione. Piera Maggio ha fatto appelli ovunque, affinché il caso fosse riaperto e per tenere sempre alta l’attenzione dei media sulla sua triste vicenda.

Poco tempo fa, la mamma di Denise si è persino rivolta al nostro Premier, Giorgia Meloni comunicandolo sul suo profilo Facebook. «Qualche settimana fa, ho chiesto sia telefonicamente e poi come mi era stato consigliato anche per mezzo una mail alla dottoressa Scurti, un incontro con il nostro Presidente del Consiglio. Oltre ad essere un’istituzione, vorrei parlarle da mamma a mamma. Sto attendendo risposta. Speriamo bene», questo si legge dal profilo social della signora Maggio.

Piera Maggio dunque, rinnoverà il suo accorato appello perché non venga archiviata l’inchiesta volta a fare luce sul misterioso rapimento della piccola Denise, oltre a presentare il libro ‘Denise, per te con tutte le mie forze’, uscito in questi giorni.

Si prosegue poi con una lunga intervista a Elisabetta Gregoraci tra carriera e vita privata. La showgirl, sarà in studio ospite di zia Mara insieme al papà Mario. Ospiti poi di Zia Mara, i “ragazzi” del celebre locale milanese, Derby club attivo tra il 1959 e il 1985 che ha tenuto a battesimo alcuni dei nostri comici più famosi. Ovvero:

Cochi e Renato,

Teo Teocoli,

Massimo Boldi,

Enrico Beruschi,

Paolo Jannacci, figlio del grande Enzo Jannacci.

Paolo Jannacci, ricorderà il papà, Enzo Jannacci, scomparso 10 anni fa, e

al pianoforte si esibirà con alcuni successi come “Vincenzina e la fabbrica” e “E la vita, la vita”.

Domenica In Anticipazioni: tutti gli altri ospiti del 16 aprile

Per il mondo delle sette note arriva in studio il cantautore napoletano Rocco Hunt che canterà il suo nuovo pezzo “Non litighiamo più” dedicato ai famigerati “leoni da tastiera” che fanno dell’insulto il loro stile di vita.

La puntata, infine si chiude con l’intervista a Stefania Pezzopane, politica del PD, che si è recentemente separata da Simone Coccia Colaiuta, ex concorrente del Grande Fratello, modello e spogliarellista più giovane di lei di molti anni. I due hanno avuto una storia per 9 anni, arrivata ora al capolinea.