In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 10 aprile 2022 dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la trentesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento: scopriamo chi sono.

Domenica In, anticipazioni del 10 aprile 2022: Jovanotti super ospite

Per la trentesima puntata del varietà della domenica pomeriggio dell’ammiraglia Rai ospite in studio il cantautore Jovanotti che ripercorrerà alcune tappe della sua lunga carriera artistica. Come già saprete il prossimo 2 luglio 2022 partirà da Lignano Sabbiadoro il secondo “Jova beach party“. E’ un lungo tour musicale che si sposterà di spiaggia in spiaggia ripercorrendo il successo del primo tour del 2019.

I primi di aprile è uscito il nuovo l’album del cantautore dal titolo “Mediterraneo“, un omaggio al “mare nostrum”, con otto canzoni inedite. Il Jova beach party arriva dopo due anni di pandemia e sarà ancora più bello parteciparvi. Non saranno dei semplici concerti ma delle vere e proprie feste itineranti che ci ridaranno un po’ di quella libertà e allegria che in questi anni ci sono mancati moltissimo.

Come già detto, il tour parte il 2 luglio da Lignano Sabbiadoro e finisce il 10 settembre presso l’aeroporto di Bresso vicino a Milano. Insomma un bel viaggio per tutta l’estate nelle più belle spiagge italiane all’insegna del divertimento, della musica e della condivisione.

Questo album, Mediterraneo fa parte di un progetto più ampio di Jovanotti: “Disco del sole” che conterrà anche le tracce dell‘EP “La primavera” uscito lo scorso mese di dicembre. In questo progetto Jovanotti ha collaborato anche con altri artisti come Enzo Avitabile, Shantel e Sixpim.

Domenica In: tutti gli altri ospiti del 10 aprile 2022 della trentesima puntata

Si prosegue poi con Don Antonio Mazzi che sarà in studio per presentare il suo ultimo libro ‘Gesù uomo vero’ ed insieme a Mara Venier, Andrea Roncato e Stefano Masciarelli ricorderanno alcune edizioni storiche di ‘Domenica In’ degli anni 90.

Si continua infine con la coppia di comici Lillo e Greg che presenterà il loro nuovo film ‘Gli Idoli delle Donne’ nelle sale cinematografiche dal 14 aprile.

Per quanto riguarda la compagine musicale, ospite un idolo delle giovanissime: SanGiovanni che presenterà il suo nuovo singolo “Corto Circuito” tratto dal suo primo album ‘Cadere Volare’.

Chiuderà Domenica In, il regista e sceneggiatore turco Ferzan Ozpetek che racconterà la sua carriera di regista di film di successo ed insieme ad alcuni attori del cast, presenterà la serie ‘Le Fate Ignoranti’ tratta dall’omonimo film del 2001.

Appuntamento quindi con Domenica In il prossimo 10 aprile 2022 alle ore 14.00 subito dopo il TG1 delle 13.30 naturalmente con Mara Venier.