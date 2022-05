Domenica primo maggio come di consueto dalle frequenze della tv di stato andrà in onda Domenica In con al timone Mara Venier. L’appuntamento nel giorno di festa degli italiani è rinnovato dopo il TG1 delle 13.30. In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier ci terrà compagnia dalle ore 14.00 alle 17.30 circa. Scopriamo insieme chi sono gli ospiti di questa puntata.

Domenica In: anticipazioni e ospiti della trentatreesima puntata del 1° maggio 2022

Dalle anticipazioni in nostro possesso, ospiti della trentatreesima puntata di Domenica In, Roby Facchinetti storico componente del gruppo musicale dei Pooh che festeggerà insieme a Zia Mara il suo compleanno, ben 78 primavere!! Con lui, presenti anche gli altri storici componenti della band, ovvero Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli. Manca all’appello, purtroppo, Stefano d’Orazio scomparso durante i mesi di pandemia. I Pooh saranno accompagnati dalla band di ‘Domenica In’ diretta dal maestro Stefano Magnanensi.

Teo Teocoli ospite in studio a Domenica In nella puntata del 1° maggio 2022

Torna poi a Domenica In un grande amico di Mara Venier, il comico ed attore Teo Teocoli che si racconterà in una lunga intervista tra carriera e vita privata e poi ci regalerà alcuni momenti esilaranti riproponendo l’imitazione di Ray Charles con “Georgia on my mind”. Dopodiché, Teo affronterà una lezione di Twist insieme ad un gruppo di ballerini.

Sarà quindi la volta di Peppino Di Capri, che intratterrà il pubblico con un medley al pianoforte dei suoi più grandi successi: “Let’s twist again” e ancora “Speedy Gonzales” e “St. Tropez tiwst“ oltre a riproporre una delle sue canzoni più amate “Champagne”. Sempre dal mondo delle sette note, ospite in studio il cantante Aiello che ripropone il brano di Sanremo 2021 “Ora” e poi eseguirà il suo nuovo singolo “Paradiso“.

Ed ancora ospite in studio, la soprano Katia Ricciarelli ripercorrerà con Mara Venier alcuni momenti della sua carriera e della sua vita privata.

Domenica In Anticipazioni: tutti gli altri ospiti del 1° maggio 2022

Per la compagine cinematografica presenti in studio i protagonisti del film “Una squadra” al cinema dal 2 al 4 maggio, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, per la regia di Domenico Procacci. È una docu-serie che racconta la storia della nazionale italiana di tennis che ha vinto la Coppa Davis nel ’76 in Cile.

Ed inoltre, ospite di Zia Mara la virologa Ilaria Capua per presentare il suo libro “Il coraggio di non aver paura“ edito da Solferino nel quale parla dell’importanza e la necessità di un nuovo approccio alla pandemia.

A chiusura di questa puntata del primo maggio una festa di compleanno dedicata a Nello Buongiorno, che festeggerà con l’amica Mara i 60 anni di carriera, cantando la mitica canzone “Tu non mi lasciare mai”, protagonista di tante Domeniche in con Mara Venier.

Appuntamento, quindi con Domenica In il primo maggio 2022 alle ore 14. 00 subito dopo il TG1 della 13.30 con la 33esima puntata, diretta e condotta da Mara Venier.