Mara Venier è pronta a condurre la quarta puntata di Domenica In, in onda l’8 ottobre 2023 su Rai 1 dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è ancora una volta al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti e le anticipazioni della quarta puntata di Domenica In.

Domenica In, puntata dell’8 ottobre: ospiti e anticipazioni

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti della quarta puntata? La più attesa è Loretta Goggi, pronta a raccontarsi tra carriera e vita privata. Non mancheranno domande relative alla sua partecipazione, in qualità di giurata, a ‘Tale e Quale Show’ il programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti.

Spazio poi a Gabriele Cirilli che interverrà per condurre un quiz sui 70 anni di storia della Rai, che avrà come protagoniste le stesse Loretta Goggi e Mara Venier. In studio ci sarà anche Giancarlo Magalli che si è ripreso dopo aver combattuto contro una malattia e racconterà come ha superato questo difficile momento grazie all’affetto della sua famiglia.

Ospiti alcuni cantanti

Per quanto riguarda la musica, Tommaso Paradiso insieme alla sua band si esibirà con il suo ultimo singolo “Blu ghiaccio travolgente” e con un medley dei suoi successi tra cui ‘Questa nostra stupida canzone d’amore’, ‘Felicità pu**ana’ e ‘Riccione’.

A seguire ci sarà un talk sui fatti della settimana che avrà come protagonisti: Flavia Vento (pronta a raccontare la sua apparizione mistica), Valerio Scanu, Alba Parietti, Simona Izzo, Luca Bianchini e Monica Leofreddi.

Appuntamento quindi con Domenica In, l’8 ottobre 2023 alle ore 14,00 subito dopo il TG1 delle 13.30 in compagnia di Mara Venier.