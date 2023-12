Mara Venier torna a condurre la tredicesima puntata di Domenica In, in onda il 10 dicembre 2023 su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma interamente addobbati per le feste. La zia più amata dagli italiani è di nuovo al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme le anticipazioni della tredicesima puntata di Domenica In che sarà dedicata a Telethon.

Domenica In, puntata del 10 dicembre: ospiti e anticipazioni

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti della tredicesima puntata? Sarà proprio Domenica In ad inaugurare la Settimana della Maratona Telethon a sostegno della ricerca. In studio ci sarà anche un super ospite, Renato Zero che presenterà il suo ultimo e attesissimo album dal titolo ‘Autoritratto’. L’album, uscito l’8 dicembre, contiene tredici brani di cui ben sette inediti. Mara Venier poi intervisterà un altro big della musica italiana, Massimo Ranieri, che oltre a ripercorrere le tappe più significative della sua lunga carriera, si esibirà con il suo nuovo singolo dedicato alle feste “Sorridi è Natale”.

Poi sarà la volta di un volto noto e caro al Tg1, Vincenzo Mollica, che presenterà il suo spettacolo dal titolo ‘L’arte di non vedere’, un racconto con tanti aneddoti e ricordi che porterà in scena a Roma (all’Auditorium Parco della Musica, l’11 gennaio 2024) e a Milano (al Teatro Arcimboldi, il 15 gennaio).

A Domenica In arriva il cast di Mare Fuori il Musical

In studio spazio al cinema con Ficarra e Picone che promuoveranno il loro nuovo film dal titolo ‘Santocielo’, per la regia di Francesco Amato, in uscita il 14 dicembre. L’attore Toni Servillo, interverrà per presentare il suo ultimo lavoro, il film ‘Adagio’ per la regia di Stefano Sollima. La puntata si concluderà con l’esibizione di Andrea Sannino e del cast del musical ‘Mare Fuori’. Lo spettacolo debutterà al Teatro Augusteo di Napoli il 14 dicembre, per la regia di Alessandro Siani.