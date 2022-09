Dopo la pausa estiva torna in tv la signora della domenica pomeriggio, ovvero Mara Venier. Infatti, nel pomeriggio dell’11 settembre è prevista la messa in onda della prima puntata di Domenica in, della nuova stagione televisiva 2022/2023. Scopriamo insieme le anticipazioni, gli ospiti, i temi e gli argomenti della prima puntata dello storico contenitore del giorno di festa degli italiani.

Loretta Goggi alla prima puntata di Domenica In dell’11 settembre 2022

Domenica 11 settembre, dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma va in onda la prima puntata di un lunghissimo ciclo che chiuderà i battenti a giugno 2023. Torna quindi in onda la zia degli italiani dopo una carriera trentennale che avrà modo di festeggiare nel corso del ciclo di puntate del programma. Mara Venier sarà al timone di Domenica In per la quinta volta consecutiva: anche se ogni anno dice che è l’ultimo poi non sa resistere e torna l’anno successivo.

Domenica In per la quinta volta al timone c’è Mara Venier

Per Mara Venier questa è la quattordicesima edizione che la vede al timone dello storico programma inaugurato da Corrado nell’ormai lontano 1977. Un record assoluto – Baudo ha all’attivo 13 conduzioni – dove la Zia degli italiani, ci terrà compagnia con il suo inconfondibile stile: diretto, semplice, garbato e con una simpatia di base che rendono la Venier unica! Del resto lo sappiamo che Domenica In ruota intorno a Mara Venier. Al centro dello show infatti le interviste “one to one” della Zia degli italiani: incontri che trasforma in veri e propri racconti popolari sulla vita privata e pubblica dei maggiori protagonisti dello spettacolo e della vita culturale del nostro Paese.

Molti la considerano un’amica perché si fidano di lei e passare alcune ore in sua compagnia tra interviste, giochi, risate e approfondimenti di temi attualità è il modo migliore per trascorrere la domenica pomeriggio.

Naturalmente, la scaletta delle puntate e la presenza degli ospiti si trasformeranno in base alle esigenze della stretta attualità e del comune sentire del pubblico di Rai1. Anche quest’anno, l’orchestra di studio sottolineerà i passaggi salienti della trasmissione permettendo di ricostruire un ambito emotivo e comunicativo.

Ad aprire le danze, per così dire sarà l’amica di zia Mara, Loretta Goggi ospite della prima puntata di Domenica In per fare un “in bocca al lupo” all’amica Mara. La Goggi che rivedremo prestissimo nella giuria di “Tale e Quale Show” con Carlo Conti.

Domenica In: anticipazioni e ospiti dell’11 settembre 2022

Nella prima puntata di domenica in ci sarà anche spazio per parlare di un tema che a Mara sta molto a cuore: la violenza sulle donne. La Venier infatti, in una recente intervista al Corriere della Sera ha rivelato di aver subito violenze fisiche e psicologiche da un suo ex fidanzato di cui per fortuna si è liberata.

In questo spazio è previsto l’intervento di Stefania Matteuzzi, sorella della povera Alessandra Matteuzzi, barbaramente uccisa a martellate dal suo ex compagno Giovanni Padovani. Seguiranno poi altri ospiti che sono:

Alberto Matano che sarà protagonista di alcuni divertenti momenti di spettacolo che coinvolgeranno la stessa Mara e la Goggi;

che sarà protagonista di alcuni divertenti momenti di spettacolo che coinvolgeranno la stessa Mara e la Goggi; Andrea Sannino con Franco Riacciardi che sono i protagonisti insieme a Mara della nuova sigla di Domenica in;

che sono i protagonisti insieme a Mara della nuova sigla di Domenica in; Francesca Barra interverrà per presentare il suo nuovo libro di ricette “a occhio e quanto basta” con lei il marito Claudio Santamaria;

interverrà per presentare il suo nuovo libro di ricette “a occhio e quanto basta” con lei il marito Mara Maionchi si collegherà dalla sede Rai di Milano per presentare “Nudi per la vita” il nuovo programma di Rai 2 in studio 5 attori protagonisti delle prime due puntate Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Gilles Rocca Antonio Catalani e Gianluca Gazzoli;

si collegherà dalla sede Rai di Milano per presentare “Nudi per la vita” il nuovo programma di Rai 2 in studio 5 attori protagonisti delle prime due puntate Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Gilles Rocca Antonio Catalani e Gianluca Gazzoli; Pierluigi Diaco presenterà il suo nuovo programma quotidiano “Bella Ma”.

Nel corso del programma ci sarà anche modo di ricordare la Regina Elisabetta II scomparsa da pochi giorni.

Mara Venier premiata all’Arena di Verona nella sera del 9 settembre 2022

Mara Venier nella sera del 9 settembre durante la prima serata dei Tim Music Awards 2022 condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, ha ricevuto il premio Diva Arena di Verona. Una bella soddisfazione per Mara Venier: un riconoscimento prestigioso che celebra la carriera della zia degli italiani.

Appuntamento quindi con la prima puntata di Domenica In l’11 settembre 2022 alle ore 14.00 subito dopo il TG1 delle 13.30. Al timone ovviamente Mara Venier!