Nella nuova stagione televisiva 2022/2023 ci saranno delle novità interessanti nel Palinsesto di Rai2. Nel pomeriggio debutta “BellaMa’”, talent condotto da Pierluigi Diaco, che mette a confronto le giovani generazioni con quelle dei loro genitori e dei loro nonni.

BellaMa’ nuovo talent di Rai 2 con Pierluigi Diaco: ecco quando va in onda

Dal 12 settembre tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle ore 15.15, andrà in onda un nuovo programma – un talent di parola – dal titolo BellaMa’ al cui timone troveremo il giornalista Pierluigi Diaco.

Il programma si propone di mettere a confronto le giovani generazioni con quelle dei loro genitori e dei loro nonni, ovvero i ragazzi della Generazione Z, nati dalla fine degli anni Novanta ai primi anni dieci del Ventunesimo secolo, e quella dei “boomer”, coloro che, essendo nati tra l’immediato dopoguerra e il 1964, hanno vissuto l’epopea del Sessantotto o quella del 1977.

BellaMa’ come è strutturato il programma? Ecco cosa si legge nella sinossi diffusa dalla Rai

Nel corso di ogni puntata sia i ragazzi sia i boomer – coloro che vengono considerati over 55 – mostreranno ciò che realizzano abitualmente sui diversi social.

Ad alternarsi nelle puntate ci saranno quindi da una parte dieci ragazzi tra influencer, tiktoker, blogger e YouTuber tra i 18 e i 25 anni dall’altra i cosiddetti Boomer over 55.

I rappresentanti di ogni generazione si alterneranno ai tavoli, faranno collegamenti “on the road”, parteciperanno attivamente alle interviste di Diaco e saranno protagonisti di un talk quotidiano.

Verranno inoltre selezionati e mostrati i materiali più interessanti che circolano sul web e sui social.

BellaMa’: un ospite in ogni puntata, intervista e cover band fissa

Un ospite a puntata sarà protagonista dell’intervista condotta da Diaco con la partecipazione dei BellaMà. Una cover-band fissa composta da giovanissimi musicisti eseguirà due cover a puntata, una proveniente dal repertorio della generazione dei ragazzi e un classico arrangiato in chiave moderna per il pubblico più maturo.

Una sfida tra generazioni diverse con la vittoria di uno delle due categorie

In ogni puntata un BellaMa’ “young” e un “boomer” si sfideranno in un game show in cui i due concorrenti (giovane e boomer) affronteranno tre prove di cultura generale che terranno conto del diverso grado di conoscenza e memoria storica fra le due generazioni.

Il gradimento di ciascuno dei giovani influencer e degli over 55 sarà costantemente monitorato sulla base dei like sui social per stabilire l’alternanza ai tavoli dei ragazzi e dei boomer. Alla fine della stagione saranno nominati i “BellaMa’” dell’anno, quello tra i giovani e quello tra gli over 55.

Qual è l’obiettivo del programma?

Obiettivo del programma sarà promuovere la conoscenza tra due diverse generazioni che si confronteranno, non solo attraverso la parola ma utilizzando anche il linguaggio dei social che entrambi i gruppi frequentano sia pure con modalità diverse.

Dai provini per la selezione del cast dei ragazzi e dei boomer che saranno realizzati nel mese di giugno verrà ricavata una striscia di cinque minuti, “Aspettando BellaMa’” che verrà trasmessa da Rai 2 dal 15/08 e da RaiPlay nei mesi di giugno e luglio.