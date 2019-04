Ecco svelati gli ospiti di Domenica in, del 7 aprile 2019 che si racconteranno alla padrona di casa Mara Venier. Un carico di personalità che vengono dal mondo del cinema, della tv e della canzone. Vediamo di scoprire chi sono questa volta i personaggi che si avvicenderanno nel prestigioso salotto televisivo del giorno di festa dell’ammiraglia Rai.

Domenica in, gli ospiti del 7 aprile 2019

Uno dei personaggi di punta che si racconterà in una lunga e articolata intervista a Mara Venier sarà l’attore Kabir Bedi, indimenticabile la sua interpretazione di Sandokan la tigre della Malesia. Il telefilm a puntate degli anni 70 tratto dai racconti di Emilio Salgari, ebbe un successo straordinario. Rimasta nella memoria collettiva del pubblico, ogni suo passaggio in tv segna sempre ascolti discreti.

Kabir Bedi, si esibirà inoltre in un ballo in pieno stile “Bollywood” insieme alla conduttrice, Mara Venier.

Torna a Domenica In Stefano De Martino, con Fatima Trotta

Di nuovo in studio con Mara, interverrà Stefano De Martino, recentemente tornato con la moglie Belen Rodriguez e che sta riscuotendo un discreto successo alla conduzione del programma comico, Made In Sud su Rai 2, ogni lunedì sera, togliendo share e pubblico a canale 5. Il ballerino sarà accompagnato dalla co-conduttrice Fatima Trotta.

Gli ospiti musicali

Come ospiti musicali, direttamente dal telent Amici arriveranno Stash dei The Kolors, quest’anno impegnato come professore del programma, e poi Elodie. I due canteranno il brano “Pensar male” una storia d’amore che non decolla a causa delle maldicenze di persone esterne, già di passaggio in radio.

E poi ancora: un’ intervista a Francesco Facchinetti con il padre Roby. Quest’ultimo si esibirà al pianoforte cantando alcuni dei grandi successi dei ‘Pooh’ e con Francesco, suo figlio saranno intervistati da Mara Venier sul loro rapporto e sulla loro vita.

La Comicità e il talk a Domenica In

Si continua poi il duo comico che si è ritrovato dopo 15 anni di separazione, Tullio Solenghi e Massimo Lopez che ricorderanno anche la compianta e indimenticata Anna Marchesini. I due attori saranno protagonisti della commedia ‘Lopez & Solenghi Show’ e faranno una simpatica irruzione nello studio di ‘Domenica In’ dando vita ad alcune divertenti imitazioni.

Infine, ci sarà anche spazio per il talk nel quale si affronteranno diversi argomenti: dagli eccessi dei paparazzi nei confronti dei Vip, alle ultime polemiche sulla Royal Family, per finire con le passerelle che vedono protagoniste modelle over ’60. Interverranno al talk:

Guillermo Mariotto,

Simona Izzo,

Antonella Boralevi,

Azzurra Della Penna,

Tiberio Timperi,

il fotografo Maurizio Sorge.