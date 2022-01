In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 23 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la diciannovesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. Scopriamo chi sarà in studio e chi in collegamento.

Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti del prossimo 23 gennaio 2022

Quali ospiti si alterneranno nel salotto domenicale di Zia Mara? Subito dopo il TG1 delle 13.30 Mara Venier, ci darà il benvenuto dalle frequenze della tv di Stato per la diciannovesima puntata di Domenica In. Tanti gli argomenti, gli ospiti e i consueti spazi dedicati al covid 19 e al Festival di Sanremo.

Domenica In: ancora lo spazio dedicato alla pandemia

Si parte con l’informazione con il consueto spazio dedicato al covid 19: la curva dei contagi e la soluzione. Ospiti in studio il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, il Professor Francesco Le Foche e il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Per parlare del covid anche il cantautore Nino D’Angelo e in collegamento il Professor Matteo Bassetti. Quindi il direttore del quotidiano milanese Libero Alessandro Sallusti.

A Domenica In, lo spazio dedicato al Festival della Canzone Italiana: Tutti pazzi per Sanremo

Seguirà dopo l’informazione sul covid, lo spazio dedicato al Festival della canzone con il talk “Tutti pazzi per Sanremo” dove sarà ospite Ivana Spagna che ci farà riascoltare uno dei suoi primi successi, Easy Lady.

Sempre nello stesso spazio Ivana Spagna intonerà due successi sanremesi: “Gente Come noi” e renderà omaggio a Mia Martini cantando “Almeno tu nell’universo”. Sarà poi la volta di Bobby Solo che invece canterà due suoi pezzi di Sanremo, “Zingara“, “Gelosia“ e farà un omaggio al grande Modugno, cantando “Nel blu dipinto di blu”.

Sarà poi la volta di Nino D’Angelo che canterà “Senza giacca e cravatta” e “Mente cuore“. Nel talk “Tutti Pazzi per Sanremo” vi prenderanno parte anche:

Pierluigi Diaco,

Flavio Insinna

Rocio Munoz Morales.

Diaco e Insinna, tra l’altro, a fine mese saranno al timone di uno “Speciale Eredità” dedicato al Festival di Sanremo su Rai1.

Per la compagine cinematografica, saranno presenti in studio le protagoniste del film di Enrico Vanzina, “Tre sorelle”. Serena Autieri, Rocio Morales, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini sono infatti le attrici protagoniste di un film al femminile di Vanzina. Il film uscirà il 27 gennaio 2022 su Prime Video e racconta la storia di vita e le fragilità di queste donne che vivono una vita sentimentale piuttosto travagliata. Il film ha dei toni leggeri, ma le problematiche trattate sono molto reali. Le sorelle si danno forza a vicenda fino all’arrivo del bell’Antonio: iniziano dunque gli attriti e le liti per contendersi le sue attenzioni.