Ultima puntata di Domenica In con Mara Venier. Domenica 11 giugno, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 39^ ed ultima puntata dell’edizione 2022/2023 di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Scopriamo insieme le anticipazioni e gli ospiti dell’ultima puntata del contenitore televisivo del giorno di festa degli italiani.

Domenica In: gli ospiti e le anticipazioni dell’ultima puntata dell’11 giugno in compagnia di Mara Venier

A tenerci compagnia per l’ultimo appuntamento di questa stagione televisiva di Domenica In, ci saranno:

Domenica In: 39^ puntata – finale di stagione – ospiti di Mara Venier dell’11 giugno 2023

Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un’ampia intervista ad Albano Carrisi, nella quale si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a cantare alcuni suoi successi come “Nel sole”, “Ci sarà”, “È la mia vita”, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti; a festeggiare i suoi 80 anni, anche la figlia Jasmine Carrisi, con la quale duetterà cantando il brano “Nessuno”.

Sempre per il mondo delle sette note seguiranno: Orietta Berti che interverrà insieme a Fabio Rovazzi per presentare il nuovo singolo “La discoteca italiana”, uscito ufficialmente venerdì 9 giugno.

A Domenica In, intervista a Mauro Coruzzi – Platinette – dopo il malore

Mauro Coruzzi, racconterà come sta affrontando questo importante periodo di riabilitazione, dopo l’ictus ischemico che lo ha colpito lo scorso 14 marzo.

Ancora spazio alla musica con Maurizio Vandelli che si esibirà con un medley dei suoi successi, Aiello con il novo singolo “Mi piace molto”, Sal Da Vinci canterà “Segui il cuore”, il giovane tenore Giuseppe Gambi con il brano “Il vento che porta via” ed Andrea Sannino e Franco Ricciardi canteranno la sigla “Un giorno eccezionale”.

Per festeggiare i 30 anni dalla prima edizione di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier nel 1993-94, arriveranno anche:

Giucas Casella,

Andrea Roncato,

Francesca Alotta,

Attilio Fontana,

Nello Buongiorno,

Il costumista Paolo Marcati,

L’autore Massimo Cinque,

Il produttore Rai Paolo De Andreis,

Oltre a Don Antonio Mazzi in collegamento telefonico.

Nel corso della puntata prenderà parte anche il giornalista Rai Marcello Masi che da lunedì 12 giugno condurrà tutti i giorni dalle 12.25 su Rai1 la nuova edizione di ‘Camper’.