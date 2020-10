Domenica In: gli ospiti e le anticipazioni della quinta puntata del prossimo 11 ottobre 2020. Alla corte di Mara Venier arriva la sua grande amica Maria De Filippi e altri ospiti eccellenti. Scopriamolo assieme.

Domenica In: le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata dell’11 ottobre 2020

Domenica 11 ottobre dagli studi Rai Fabrizio Frizzi di Roma verrà trasmessa la quinta puntata del contenitore pomeridiano domenicale dell’ammiraglia Rai. Ospiti eccellenti che spaziano dal mondo della tv, a quello del cinema passando per quello della canzone. Non mancherà anche l’attualità e il consueto talk incentrato sullo show del sabato sera, Ballando con le Stelle.

Domenica In: arriva alla corte di Zia Mara una cara amica, Maria De Filippi

Dopo vari blocchi e impedimenti – anche nelle scorse edizione si era annunciato la De Filippi come ospite della Venier, ma la Rai all’ultimo minuto disse no all’ospitata – arriverà Maria De Filippi a Domenica In.

La signora Costanzo si racconterà in una lunga intervista tra carriera e vita privata alla padrona di casa. L’intervista avrà il sapore di una chiacchierata dal momento che le due sono amiche. Ricordiamo infatti che quando la Venier fu cacciata dalla Rai, fu accolta in Casa Mediaset come giudice popolare nella trasmissione Tu Si Que Vales della De Filippi. Posto che ora occupa la simpaticissima Sabrina Ferilli.

Mara e Maria sono legate da un lungo rapporto di amicizia. Cosa racconterà Maria De Filippi a Mara Venier? Molto probabilmente lo spazio dedicato ad una cara amica sarà parecchio.

Domenica in: tutti gli altri ospiti dell’11 ottobre 2020

Ma oltre alla De Filippi ci sarà in studio anche un caro amico di Zia Mara, nonché ex marito e grande showman, Renzo Arbore. Conduttore e condottiero di tante trasmissioni di successo della Rai.

In studio arriva anche il bellissimo Luca Argentero che da giovedì 15 ottobre torna su Rai 1 con Doc – nelle tue mani. La fiction campione di ascolti ci regalerà gli ultimi episodi della prima stagione che furono stoppati a causa della chiusura del set a marzo per il covid 19.

Il talk di ballando con le Stelle a Domenica In

Anche questa domenica ci sarà come di consueto il talk sullo show del sabato sera di Rai 1, Ballando con le stelle. Presenti in studio per parlare con Mara del programma diretto e condotto da Milly Carlucci:

Alberto Matano,

Selvaggia Lucarelli,

Guillermo Mariotto

e altri protagonisti dello show prodotto in collaborazione con la Ballandi.

Infine ci sarà anche spazio per parlare dell’emergenza sanitaria da covid19 – che sta tornando prepotentemente in primo piano – con il professor Matteo Bassetti.

Insomma, molti ospiti per Mara Venier che, come sempre ci regalerà un’altra domenica in serenità riunendo tutta la famiglia davanti al video. Appuntamento quindi con Domenica In dell’11 di ottobre 2020 alle ore 14,00 subito dopo il TG1 delle 13.30.