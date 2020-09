“Doc Nelle tue mani”, serie tv tratta da una storia vera, con protagonista Luca Argentero, torna su Rai1 con otto episodi a partire dal 15 ottobre 2020. Come ricorderete il covid19 aveva bloccato il set, a causa del lockdown. Di conseguenza, abbiamo visto la prima stagione ma non la chiusura del ciclo di puntate previste.

Doc – nelle Tue mani, seconda parte: quando in tv su Rai1

Doc riprende il 15 ottobre 2020 come annunciato in prefazione. Quindi un gradito ritorno per tutte i fan della serie tv e di Luca Argentero, che nel frattempo è diventato papà di una bellissima bambina, Nina. La serie tv è ispirata alla storia vera di Pierdante Piccioni, un medico che in seguito ad un incidente perde gli ultimi 12 anni di memoria. Doc è stata campione di ascolti, raggiungendo uno share incredibile. Naturalmente si riparte da dove si è interrotta la storia.

Doc, set chiuso durante il lockdown, si è ripreso a girare i primi di giugno 2020

Il set infatti a causa del covid 19 a fine marzo dovette chiudere, per cui gli attori si sono ritrovati sul set dopo il lockdown, intorno ai primi di giugno e hanno girato le puntate per completare la prima stagione.

Di cosa parla Doc – nelle tue mani

A causa di un colpo di pistola, il primario Andrea Fanti perde la memoria dei suoi ultimi 12 anni e si ritrova al livello di uno specializzando. Non ricorda di essersi separato dalla moglie dopo avere perso il loro secondo figlio, di aver una relazione con una collega e di essere stato un luminare cinico. In compenso, ritrova la sua empatia e il grande talento come medico.

Accanto al protagonista Luca Argentero troviamo:

Raffaele Esposito che interpreta Marco Sardoni: diventa primario dopo l’incidente di Fanti e farà di tutto per danneggiare il suo ex capo, con l’aiuto della moglie.

che interpreta Marco Sardoni: diventa primario dopo l’incidente di Fanti e farà di tutto per danneggiare il suo ex capo, con l’aiuto della moglie. Simona Tabasco è invece Elisa Russo: Specializzanda che nel tempo si è costruita uno scudo per difendersi dalle difficoltà della vita.

è invece Elisa Russo: Specializzanda che nel tempo si è costruita uno scudo per difendersi dalle difficoltà della vita. Alberto Malanchino presta il volto a Gabriel Kidane, specializzando ambizioso e perfezionista, ha una storia difficile da cui vuole riscattarsi.

presta il volto a Gabriel Kidane, specializzando ambizioso e perfezionista, ha una storia difficile da cui vuole riscattarsi. Matilde Gioli è invece Giulia Giordano, assistente nonché amante di Fanti. Quando lui perde la memoria si scorda anche di le

è invece Giulia Giordano, assistente nonché amante di Fanti. Quando lui perde la memoria si scorda anche di le Gianmarco Saurino è Lorenzo Lazzarini, ottimo medico e grande amico di Giulia, di cui in realtà è innamorato, ha la fama di playboy.

è Lorenzo Lazzarini, ottimo medico e grande amico di Giulia, di cui in realtà è innamorato, ha la fama di playboy. Sara Lazzaro è Agnese Tiberi, ex moglie di Fanti e direttrice sanitaria dell’ospedale. Andrea cercherà di riconquistarla.

è Agnese Tiberi, ex moglie di Fanti e direttrice sanitaria dell’ospedale. Andrea cercherà di riconquistarla. Giovanni Scifoni è Enrico Sandri, neuropsichiatra infantile e migliore amico di Andrea che lo aiuterà nella riabilitazione.

è Enrico Sandri, neuropsichiatra infantile e migliore amico di Andrea che lo aiuterà nella riabilitazione. Silvia Mazzieri è Alba Patrizi, specializzanda preparata e ambiziosa, è timida ed emotivamente molto fragile.

è Alba Patrizi, specializzanda preparata e ambiziosa, è timida ed emotivamente molto fragile. Pierpaolo Spollon è Riccardo Bonvegna, anche lui è un brillante specializzando. Da bambino è stato curato da Fanti.

Doc – nelle tue mani: la seconda stagione si farà?

Luca Argentero sarebbe entusiasta del progetto e sicuramente non si tirerebbe indietro. Ha anche chiesto, infatti, che fosse realizzata la seconda stagione, raccontando un altro aspetto della vita di Pierdante Piccioni a cui si ispira la serie tv. I fan naturalmente ne sarebbero felicissimi. Staremo a vedere.