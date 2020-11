Domenica in: le anticipazioni e gli ospiti del prossimo 29 novembre 2020, per la dodicesima puntata del programma di Rai 1 condotto da Mara Venier.

Anticipazioni e ospiti della dodicesima puntata di Domenica In: arriva Renato Zero

Ospite speciale della dodicesima puntata di Domenica In del prossimo 29 novembre è Renato Zero. Il cantautore romano, sarà presente in studio per una chiacchierata con Zia Mara, tra carriera e vita privata. Ma di certo ci farà ascoltare anche molti dei suoi brani di successo che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Il giorno di festa degli italiani, sarà dunque allietato dalla presenza di questo straordinario cantante, che dalle ore 14, subito dopo il TG1 delle 13.30 ci terrà compagnia dagli schermi dell’ammiraglia Rai.

Come saprete, Renato ha all’attivo un nuovo lavoro discografico che presenterà durante la dodicesima puntata del contenitore televisivo di Rai 1 che raccoglie davanti al video la famiglia. Quindi un percorso all’indietro per il cantante, che ci ricorderà i suoi più grandi successi m anche una proiezione in avanti, con la presentazione del suo nuovo singolo: “L’amore sublime”. Ecco di seguito, il videoclip ufficiale del nuovo singolo estratto dal Volume Due, del triplo album di inediti “Zerosettanta”, pubblicato il 30 ottobre 2020.

Domenica in, programma leader di ascolti della domenica pomeriggio avrà un carico di ospiti eccellenti. Non solo Renato Zero ma anche: Alessandra Mussolini, reduce dallo show del sabato sera, Ballando con le Stelle, per una intervista a tutto tondo.

A Domenica In si parla anche della dell’emergenza sanitaria da coronavirus

Immancabile l’appuntamento con il talk sull’emergenza sanitaria da Covid 19: in collegamento il Professor Le Foche e un probabile intervento anche del Ministro di grazia e giustizia Alfonso Bonafede. Si parlerà non solo del covid ma anche della violenza sulle donne, e sarebbe anche previsto un intervento della cantante Ornella Vanoni.

Insomma, come di consueto la Domenica In di Zia Mara sarà ricca di ospiti che vanno dalla musica, al cinema all’attualità. Dalle ore 14.00 dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, una spumeggiante Mara Venier ci terrà compagnia il prossimo 29 novembre con i suoi ospiti, tra interviste, racconti di vita e approfondimento sulla pandemia.