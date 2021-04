Eccoci arrivati alle anticipazioni e agli ospiti del prossimo 25 aprile, del varietà di Rai 1, Domenica In condotto dalla spumeggiante Mara Venier, la zia degli italiani. Vediamo di scoprire quali personaggi si avvicenderanno nello Studio Fabrizio Frizzi di Roma, dove va in onda in diretta tutte le domenica il varietà dell’ammiraglia Rai.

Domenica In: anticipazioni e ospiti del 25 aprile 2021 alla corte di Mara Venier

Il 25 aprile intanto è l’anniversario della liberazione d’Italia e San Marco evangelista, ma come di consueto andrà in onda la trentaduesima puntata di Domenica in. Al timone la straordinaria Mara Venier, che cura anche la direzione artistica del programma. L’appuntamento con Domenica In tutte le domenica a partire dalle ore 14.00 subito dopo il TG1 delle 13.30 è imperdibile, e la Zia degli italiani registra ascolti altissimi sbaragliando la concorrenza.

Domenica In, quindi torna il 25 aprile con il consueto carico di ospiti, argomenti, riflessioni e informazione: un mix tra gioco e verità, tra musica e temi complessi e delicati.

L’informazione sanitaria sul covid 19 a Domenica In il 25 aprile 2021

Si inizia come di consueto con l’informazione sanitaria, sulla situazione pandemica in Italia: il numero di contagi e il piano vaccinale. Ospite di Domenica in il Ministro della Salute Claudio Speranza. Oltre a lui anche: il Professor Fabrizio Ernesto Pregliasco e la virologa Maria Rita Gismondi, presenti in studio. In questo spazio sarà presente anche il giornalista della carta stampata Aldo Cazzullo.

Piera Maggio ospite di Mara Venier nella puntata del 25 aprile 2021

Ospite poi in studio Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, tornata alla ribalta come noto nelle ultime settimane. La piccola scomparsa da Mazara del Vallo 17 anni fa, è ancora un mistero irrisolto. Ultimamente si erano accese le speranze perchè una ragazza russa, rapita più o meno alla stessa età di Denise era in cerca della sua mamma. La somiglianza con Piera Maggio era veramente straordinaria, ma la pista si è rivelata un buco nell’acqua dal momento che la donna non è Denise.

Domenica In: tutti gli altri ospiti del 25 aprile 2021

Si prosegue poi per la compagine del mondo dello spettacolo, con la soubrette Elisabetta Gregoraci. La donna, ex moglie di Flavio Briatore, si racconterà in un lunga intervista tra carriera e vita privata. Quindi, per la compagine cinematografica, l’attrice Rocío Muñoz Morales, compagna di Raoul Bova, attualmente in onda con la fiction “Buongiorno Mamma”, su canale 5.

Tra le protagoniste di questa domenica, anche l’attrice Claudia Pandolfi, fra le protagoniste insieme a Greta Scarano e Simone Liberati della nuova fiction di Rai1 Chiamami ancora amore diretta da Gianluca Maria Tavarelli.

Appuntamento quindi con Domenica In, il prossimo 25 aprile 2021 alle ore 14.00 in diretta su Rai 1 con la strepitosa Mara Venier.