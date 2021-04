̕Grande attesa per la nuova serie tv con protagonista Raul Bova e Maria Chiara Giannetta che si intitola “Buongiorno, mamma!” La partenza è fissata per mercoledì 21 aprile in prima serata su canale 5, subito dopo la fiction “Svegliati, Amore Mio” con Sabrina Ferilli.

“Buongiorno, mamma”, serie tv con Raul Bova: trama, cast, personaggi e numero puntate

Nella nuova serie tv, Raul Bova interpreta Guido Borghi, padre di quattro figli, così come l’attore che è padre di due maschi e due femmine. La storia, è una commedia familiare che nasconde un mistero, si svolge in circa 30 anni, dagli Anni 90 ai giorni nostri.

Guido è preside in una scuola, Anna, fotografa, ha messo momentaneamente da parte il suo lavoro per dedicarsi con gioia ai figli. È una mamma giovane, giocosa e allegra. Si innamorano follemente e bruciano le tappe: vogliono mettere su una famiglia e i figli arrivano subito: quattro. Francesca, poi Jacopo, Sole e il piccolo Michelino.

Questo quadro familiare così perfetto viene però turbato dall’arrivo di Agata (Beatrice Arnera), una misteriosa ragazza che cerca la verità sul suo passato. Un passato legato alla giovinezza di Guido e Anna. La mamma di Agata, Maurizia (Stella Egitto), è scomparsa da tempo e in una vecchia foto è ritratta proprio accanto ad Anna.

C’è poi la storia di Greg e Sole, le loro affinità li hanno portato a condividere molte cose e avendo molti interessi in comune nasce una solida amicizia. Amicizia che si trasforma in qualcos’altro da parte di Greg, mentre Sole è innamorata del bulletto della scuola, Federico. La storia di Sole è fatta anche di sofferenza, dal momento che sua mamma Anna è entrata in coma quando lei aveva dieci anni.

A causa di questa situazione, Sole ha sempre avuto come figura di riferimento il padre Guido che la ritiene una figlia perfetta. Ma Sole ha dentro di se tutte le fragilità e le insicurezza che una situazione simile può causare. Greg e Sole sono molto uniti, stanno sempre insieme e vengono isolati dai compagni. Tuttavia, a rompere le scatole arriva Federico bulletto della scuola.

La gravidanza di Sole

Un colpo di scena arriva come un fulmine a ciel sereno nella storia di Buongiorno Mamma: la gravidanza di Sole. Il padre del bambino è Federico: durante una festa, Sole si ubriaca ed essendo innamorata di lui perde i freni inibitori e si concede al ragazzo passando la notte con lui. Ma Federico si scopre anche lui innamorato di Sole, così lui e Greg si contendono l’amore della ragazza.

Entrambi, infatti, hanno iniziato a sviluppare sentimenti nei suoi confronti, e faranno di tutto per conquistare il suo cuore. Un nuovo personaggio, si innesta nella storia, Francesca. Una ragazza ribelle, costretta a crescere prima del tempo per le esperienze di vita che ha vissuto.

Cast: attori e personaggi di “Buongiorno, mamma”

Francesca interpretata da Elena Funari,

Jacopo a cui presta il volto Matteo Oscar Giuggioli,

Ginevra Francesconi nei panni di Sole,

nei panni di Sole, e il piccolo Michelino interpretato da Marco Bartocci.

“Buongiorno mamma” è una produzione Lux Vide e RTI. La regia è affidata a Giulio Manfredonia.

Le dichiarazioni di Raul Bova sul suo personaggio

Dalle pagine di Sorrisi e Canzoni Bova fa sapere: “In “Buongiorno, mamma!”, sono Guido Borghi, padre di quattro figli e, proprio come me, due maschi e due femmine. Con il personaggio che interpreto abbiamo tante cose in comune. La gestualità, il modo di muoversi, il modo di prendere il più piccolo in braccio, di giocarci, fare le vocine, sono cose che mi sono venute in modo automatico perché le utilizzo quotidianamente con le mie figlie più piccole.

Poi è ovvio che i miei figli hanno caratteri diversi da quelli della sceneggiatura e che il mio personaggio si trova davanti a situazioni più “intense”. Ma nell’interpretarlo alcuni spunti mi sono serviti anche nella vita reale. È un po’ come se durante le riprese in quel periodo della mia vita io avessi avuto otto figli!”

“Buongiorno, mamma”: location e numero puntate

Ambientata sul lago di Bracciano, in provincia di Roma, la serie in sei puntate racconta la storia della famiglia Borghi. Tuttavia un mistero aleggia su questa famiglia che ripercorre 30 anni di storia.

Per scoprire cosa si nasconde dietro questo quadretto familiare felice non ci resta che attendere la messa in onda, fissata a mercoledì 21 aprile 2021, in prime time su canale 5.