Purtroppo le speranze di Piera Maggio e di tutte le persone che in questi anni le hanno dimostrato affetto e amore, andranno deluse, perché Olesya Rostova non è Denise Pipitone. Dall’esame del DNA è risultato che la giovane russa che ha fatto un appello nel programma del Primo Canale, della tv russa, “Lasciali parlare” non è Denise. Ennesima illusione per questa mamma, che cerca la figlia da 17 anni.

Stasera il programma russo Lasciali Parlare svelerà chi è Olesya Rostova, tuttavia da alcune immagini sul profilo Instagram del conduttore si evince che la ragazza non è Denise. Il suo vero nome è Angela e nelle ultime ore avrebbe conosciuto la presunta sorella biologica, Anastasia, negli studi dello show tv, per poi iniziare a seguirla sui social.

Si conclude così questa vicenda che lascia l’amaro in bocca a Piera Maggio che non ha potuto riabbracciare la figlia Denise scomparsa da Mazara del Vallo 17 anni fa. Ma l’epilogo è comunque positivo per la giovane ragazza russa, Olesya che in verità si chiama Angela ed ha potuto già riabbracciare la sorella biologica Anastasia Nikulina Zhuchkova.

Le due si sarebbero già aggiunte su Instagram (il profilo è @Play.yourself) e scambiate diversi like. In effetti la somiglianza tra le due sorelle è impressionante. Anastasia è sposata ed ha un bimbo. E’ sempre stata scura di capelli, ma per avvalorare la somiglianza in queste ultime ore appare bionda come Olesya.

Auguriamo, nonostante tutto, a Piera Maggio che possa ritrovare un giorno sua figlia e che non ci sia un’ ennesima illusione per questa madre che in questi lunghi anni non ha mai mollato ed è sempre convinta che da qualche parte, Denise ci sia ancora e che sia ancora viva.

In questi giorni le notizie su Olesya hanno fatto il giro delle varie tv, non solo quelle russe ma anche da noi in Italia ci siamo interrogati se veramente questa giovane donna fosse Denise. Tuttavia, la trasmissione ha trattato il caso come un evento da reality show. Ecco con quali parole il conduttore Dimitry Borisov (Дми́трий Бори́сов) ha lanciato l’ipotesi che questa ragazza fosse Denise:

“La nostra Olesya Rostova è la ragazza scomparsa in Sicilia Denise Pipitone? Come si chiamava alla nascita la bambina che da tanti anni cerca papà e mamma? Angela? Lidia? Denise? .. Da diversi giorni, ormai, nelle tv italiane vengono trasmessi frammenti di “Let Them Talk”. E madri con storie simili vengono da noi da diverse città della Russia e dell’Ucraina. Chi è la madre della nostra Olesya?”.

Insomma, qualcosa di veramente poco delicato nei confronti di una mamma che cerca la propria figlia, tanto che la strumentalizzazione del dolore ha indotto Piera Maggio a minacciare azioni legali contro il programma. Tuttavia, la tv russa si giustifica che il programma va in onda da moltissimi anni e che le modalità di ritrovamento e la soluzione dei casi è sempre avvenuto in questo modo.

**AGGIORNAMENTO**

Alcuni utenti che seguono la tv russa dicono che l’esito del DNA della madre di Anastasia con Olesya è negativo per cui si esclude anche che possa essere la sorella di Anastasia. Anche l’avvocato Frazzitta, legale di Piera Maggio conferma che l’esito del DNA è negativo, per cui è assolutamente certo che Olesya Rostova non è Denise Pipitone, nè a questo punto, Angela.