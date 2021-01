Domenica In, anticipazioni e ospiti del 24 gennaio 2021: alla corte di Zia Mara, arrivano molti ospiti eccellenti come è nello stile della conduttrice veneta, che ogni domenica registra ascolti record per la rete ammiraglia della Rai Radio Televisione Italiana. Vediamo di scoprire nel dettaglio chi ci sarà di fronte a Mara Venier, negli studi di Fabrizio Frizzi a Roma.

Lino Guanciale ospite speciale a Domenica In del prossimo 24 gennaio 2021

Il prossimo 24 gennaio, a partire dalle ore 14. 00 subito dopo il TG1 delle 13.30, andrà in onda in diretta, la ventesima puntata di questa stagione di Domenica In. Come sempre Mara Venier avrà un carico di ospiti ricco e variegato, che si racconterà in interviste tra carriera e vita privata.

Il primo della lista è l’attesissimo, Lino Guanciale, attore amatissimo per le sue straordinarie interpretazioni in molte fiction di successo targate Rai. Questa volta, Guanciale promuoverà la serie tv in prima visione Il Commissario Ricciardi. La nuova fiction debutterà sugli schermi dell’ammiraglia Rai, lunedì 25 gennaio 2021, in prima serata e siamo sicuri che sarà un successo come le altre fiction in cui ha recitato l’attore, come “Che Dio ci aiuti”, “Non dirlo al mio capo” fino alla più recente “L’Allieva”. Lino Guanciale sarà il protagonista della fiction che è tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

Ospiti di Domenica In del 24 gennaio: Michele Bravi e Teo Mammucari

Sempre nella stessa puntata, per la compagine musicale sarà presente Michele Bravi, che presenterà il suo singolo ‘Mantieni il bacio’ estratto dal suo nuovo lavoro “La geografia del buio”. Sarà poi la volta di Teo Mammucari, che raramente vediamo in tv per delle interviste. Giudice del programma di Maria De Filippi, Tu Si Que vales, in cui per anni la Venier è stata giudice popolare, si racconterà in una intervista tra carriera e vita privata. Il conduttore, tra l’altro, ha vinto la prima edizione de Il cantante mascherato di Milly Carlucci, di cui a breve prenderà il via la seconda edizione.

Per la compagine cinematografica invece avremo due attrici iconiche: Gina Lollobrigida e Isabella Rossellini, figlia del grande regista Roberto. Ed ancora l’attore Franco Nero.

Domenica In anticipazioni, puntata 24 gennaio: tutti gli aggiornamenti sul covid 19

Anche in questa puntata ci sarà spazio per l’informazione sulla pandemia. Sull’andamento dei contagi in Italia e sul piano vaccinale. Per parlarne sarà ospite3 il professore Francesco Le Foche ed in collegamento il giornalista Vittorio Feltri, (non più iscritto all’Ordine dei giornalisti).