A fine gennaio prenderà il via Il Cantante Mascherato 2021 ovvero la seconda edizione del programma condotto da Milly Carlucci ed in onda su Rai 1. Chi farà parte del cast dello show canoro più atteso del momento? L’attesa si fa sempre più spasmodica. La curiosità sta pervadendo i social anche grazie agli indizi dati dalla stessa conduttrice. Ricordiamo oltretutto come la trasmissione abbia debuttato con grandi successi grazie anche alle bellissime interpretazioni di: Arisa, Orietta Berti, Al Bano e Teo Mammucari. A funzionare furono anche i giudici scelti come: Facchinetti, Insinna, la Pravo, Mariotto e la Pastorelli.

Il Cantante Mascherato 2021 cast: le maschere e gli indizi

Ad un mese, più o meno, dalla messa in onda della seconda edizione de Il Cantante Mascherato, il cast del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci sta già prendendo forma. Chi sostituirà: Valerio Scanu, Teo Mammucari, Orietta Berti, Arisa, Fausto Leali e gli altri? Quali maschere vedremo scendere in studio e chi vi si nasconderà sotto?

Dalla Vigilia di Natale Milly Carlucci ha iniziato a rilasciare alcuni indizi sui social e a presentare le maschere. Per ora non abbiamo ancora molte notizie in merito a tutti i concorrenti e gli indizi sono davvero molto scarni, nonostante ciò in molti si sono già scatenati sul toto-nomi. Vediamo di cercare di capirci qualcosa di più per fare le nostre personali prime considerazioni.

Pariamo con il dire che dal 29 gennaio 2021 lo show andrà in onda in prima serata sull’ammiraglia Rai e che ci sarà sicuramente una maschera in più rispetto alla prima edizione e quindi in tutto saranno ben 9. Puntate in onda? Solo 5.

Il 24 dicembre la Carlucci ha rotto il ghiaccio annunciando la presenza della Pecorella. Il giorno di Natale, invece, ha presentato a tutti la Giraffa. Nei due giorni successivi, invece, è stata la volta di due maschere feroci: il Lupo e la Tigre Azzurra.

Con solo 4 animali su 9 sui social gli utenti si sono subito scatenati a cercare somiglianze fisiche con le maschere. Qualcuno ha già ipotizzato più volte la presenza di Ornella Vanoni pensando possa nascondersi sotto la pecorella o la giraffa. Altri hanno ipotizzato invece la presenza di Loredana Bertè, già giudice a The Voice Senior o di Gigi D’Alessio.

Il 28 dicembre 2020 Milly Carlucci ha svelato, sempre sui social, il 5 animale ovvero la Farfalla. Gli utenti social si sono veramente scatenati. Su Twitter, soprattutto, dove vivono i maestri d’ironia, hanno tirato in ballo, visto la famosa farfallina tatuata, perfino Belen Rodriguez.

Oltre alla Farfalla, Milly Carlucci, nella mattina del 29 gennaio 2020, ha presentato la presenza del Gatto. Le ultime maschere? Oltre a quelle già citate vi saranno anche: il Pappagallo, l’Alieno e l’Orso. Cosa accadrà quando arriveranno anche i primi indizi? Come si scateneranno gli utenti?

La giuria: graditi ritorni, sorprese e toto nomi

Chi si siederà invece in giuria? Le certezze sono poche. Diverse news si sono susseguite fin dall’anno scorso. Secondo alcuni sarebbe probabile che ritorneranno: Francesco Facchinetti, Patty Pravo e Flavio Insinna. In bilico dunque Mariotto e la Pastorelli.

Secondo altri, invece, Patty Pravo potrebbe essere sostituita da Teo Mammucari, il vincitore della passata edizione. Perfino noi eravamo a conoscenza di questa eventualità, tanto da avervela anticipata già parecchi mesi fa.

Altre news? Sfortunatamente anche qui si brancola nel buio.

Si parla della possibile partecipazione, fra i giurati, di Costantino Della Gherardesca, ovvero colui che ha animato l’ultima edizione di Ballando con le Stelle.