C’è grande attesa per Il Cantante Mascherato 2021, ovvero lo show condotto da Milly Carlucci ed in onda su Rai 1 dopo il grande successo ottenuto lo scorso inverno. La trasmissione è stata infatti riconfermata ed il pubblico non vede l’ora di tornare a giocare insieme ai giudici per indovinare chi si nasconda sotto le fatidiche maschere. In attesa di scoprire, però, le identità dei concorrenti o quantomeno i primi indizi, è già partito il toto nome sui possibili giurati. Paiono confermati alcuni di coloro che sedevano in giura anno scorso, ma, molto probabilmente Teo Mammucari prenderà il posto di Patty Pravo. Come? Ecco tutte le news.

Il Cantante Mascherato 2021: i giurati

Come dicevamo è scattato il toto-nome sui giudici che si siederanno sulle fatidiche poltrone durante l’edizione de Il Cantante Mascherato 2021. Quali nomi ha riconfermato Milly Carlucci? Quali personaggi famosi torneranno a giocare insieme al pubblico a casa per scoprire chi si nasconda sotto le maschere?

Se da un lato Flavio Insinna e Francesco Facchinetti paiono riconfermati, dall’altro ci sono molti rumors sui colleghi. Non è chiaro, ad esempio, se la bravissima attrice Ilenia Pastorelli tornerà su Rai 1 per questa divertente esperienza che ce l’ha fatta conoscere sotto un altro aspetto e ce l’ha fatta amare ancor di più.

Ciò che pare più chiaro è l’allontanamento di Patty Pravo e l’arrivo in giuria di colui che ha vinto la prima edizione sotto la maschera del fatidico coniglio. Ebbene sì, proprio così, al fianco di Facchinetti e Insinna potrebbe arrivare proprio Teo Mammucari. Il giudice di Tu si que vales, programma Mediaset, si metterà nuovamente in gioco – anche se con un ruolo diverso – nella trasmissione di punta di Rai 1, ammiraglia avversaria nella quale lavora ora? Pare proprio di sì. Teo, però, ha dato prova di essere molto furbo. Non è che poi rischierà di indovinare davvero al primo colpo i personaggi sotto le maschere? Conoscendone i meccanismi sicuramente potrà aiutare maggiormente i telespettatori a svelare tutti i misteri.

Il Cantante Mascherato 2021: data inizio e anticipazioni sulle novità

Cosa sappiamo ad oggi sull’edizione de Il Cantante Mascherato 2021? Il programma prenderà il via il prossimo 29 gennaio 2021 e andrà in onda per ben 5 puntate. Una in più rispetto all’anno scorso. Covid-19 permettendo, pertanto, la trasmissione di Milly Carlucci terrà compagnia ai telespettatori dell’ammiraglia Rai fino al 26 febbraio 2021.

Non si sa chi prenderò il posto degli otto concorrenti che anno scorso hanno tenuto tutti con il fiato sospeso. D’altronde i nomi che andranno a comporre il cast non potranno essere svelati. Sui Vip che vi parteciperanno vigerà il massimo riserbo altrimenti il programma non avrebbe senso d’esistere.

Per capire chi prenderà il posto di: Teo Mammucari, Al Bano, Alessandro Greco, Valerio Scanu, Fausto Leali, Emanuela Aureli, Arisa e Orietta Berti bisognerò attendere gli indizi che verranno via via rilasciati e controllare attentamente ogni esibizione.

Di certo c’è solo una cosa. I concorrenti di quest’anno saranno 10 invece che 8. Due personaggi in più potranno quindi prendere parte alla trasmissione ed aiutare a confondere le acque.

Ultima news? I casting sono già iniziati. A ciascun aspirante concorrente verrà chiesto di mantenere il segreto, pena salatissime penali da pagare.