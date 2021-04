Eccoci arrivati alle anticipazioni sugli ospiti e i protagonisti della nuova puntata del varietà di Rai 1, Domenica In condotto magistralmente da Mara Venier, la Zia di tutti gli italiani. Cosa avrà in serbo la conduttrice veneta per la trentaduesima puntata di Domenica In che andrà in onda domenica 18 aprile 2021? Scopriamolo assieme.

Domenica In: anticipazioni e ospiti della trentaduesima puntata del 18 aprile 2021

Leader incontrastata degli ascolti per la sua fascia oraria, Domenica In prosegue il suo percorso con l’appuntamento fisso ogni domenica nel pomeriggio del giorno di festa degli italiani. E come di consueto si parte con l’informazione e gli aggiornamenti sulla pandemia. Il numero dei contagi è calato e infatti si prevedono molte riaperture. Ospiti di questa domenica 18 aprile: il direttore sanitario dello Spallazani Professor Francesco Vaia, quindi collegato il Professor Matteo Bassetti. I due esperti ci aggiorneranno sulla situazione in merito al covid 19. Sempre per questo argomento, in collegamento il direttore del Giornale di Milano Alessandro Sallusti, la cantante veneta Donatella Rettore e l’assessore alla salute della Regione Lombardia Letizia Moratti.

Sabrina Ferilli ospiti di Mara Venier a Domenica In nella puntata del 18 aprile 2021

Per la compagine televisiva ospite, l’attrice Sabrina Ferili, reduce dal grande successo della fiction a tema sociale andata in onda su canale 5, “Svegliati, amore mio” con Ettore Bassi e Francesco Arca, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Cos’hanno in comune la Ferilli e la Zia degli italiani? Oltre ad essere molto amiche ed amiche di Maria De Filippi, hanno ricoperto lo stesso ruolo di giudice popolare all’interno del programma leader di ascolti di canale 5, Tu Si Que Vales. Sicuramente, anche per quest’anno la Ferilli sarà riconfermata.

Domenica In: I Ricchi e Poveri alla corte di Mara Venier

Per la compagine musicale, ospiti dall’ultimo Festival di Sanremo i “Coma Cose” che ci canteranno il brano “Fiamme negli occhi”, ma anche un gruppo storico che ha fatto la storia della musica italiana, I Ricchi e Poveri.

Quest’ultimi allieteranno la domenica degli italiani del servizio pubblico ripercorrendo i loro più grandi successi: da Mamma Maria, a Sarà Perché Ti Amo, e Che sarà.